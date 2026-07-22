松屋が半額以下はデカすぎるって 冷凍庫に欲しい「松屋 全部盛りセット」がAmazonタイムセールで54％オフ

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「松屋 全部盛りセット 牛豚カレーセット（3種30食）」が

Amazonタイムセールに登場！

松屋の人気メニューを自宅で手軽に味わえる「松屋 全部盛りセット 牛豚カレーセット（3種30食）」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

参考価格1万3,760円のところ、54％オフの6,280円で販売中です。30食入りのため、1食あたり約209円で購入できます。

「松屋 全部盛りセット 牛豚カレーセット（3種30食）」の特徴

Amazon商品ページより

「松屋 全部盛りセット 牛豚カレーセット（3種30食）」は、牛めし（プレミアム仕様）の具10食、豚めしの具10食、オリジナルカレー10食をセットにした冷凍食品です。

牛めしの具には、甘味料・保存料を使用しないプレミアムたれを採用しています。また、旨味のあるアメリカ産牛肉を5割以上使用し、ご飯との相性を追求したプレミアム仕様となっています。

豚めしの具は、デンマーク産豚肉と厳選した品質のタマネギを使用し、国内の自社工場でスライスから調理、製造まで行っています。

オリジナルカレーは、10数種類の香辛料を使用した本格的なスパイシーカレーで、辛口に仕上げられているといいます。

各商品は電子レンジまたは湯煎で調理できます。パッケージは横13✕縦17cm、厚さ約1cmの薄型設計で、冷凍庫で保管しやすい仕様です。

まとめ：Amazonタイムセールで松屋の人気メニューをストックするチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「松屋 全部盛りセット 牛豚カレーセット（3種30食）」を54％オフで購入できます。

1食あたり約209円とお得な価格になっているため、忙しい日の食事やストック用として購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。