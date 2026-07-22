アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第59回
脂っこい食事の相棒に！「食事の脂にこの1本。」600ml×24本がAmazonタイムセールでお買い得
2026年07月22日 16時00分更新
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「食事の脂にこの1本。600ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
アサヒ飲料「食事の脂にこの1本。600ml×24本」は、プーアル茶に烏龍茶をブレンドしたお茶飲料です。現在、Amazonタイムセールの対象となっています。
過去価格2,145円のところ、22％オフの1,666円で販売中です。24本入りのため、1本あたり約69円で購入できます。
毎日の食事と合わせやすいお茶を、お得な価格でまとめ買いできる機会となっています。
「食事の脂にこの1本。」の特徴
Amazon商品ページより
「食事の脂にこの1本。」は、プーアル茶に烏龍茶をブレンドした、すっきり飲めるペットボトル入りのお茶です。
商品パッケージには、焼きそば・餃子・酢豚・エビチリ・チャーハンのイラストが描かれており、食卓との相性を打ち出しています。
プーアル茶は一度緑茶に仕上げた茶葉を高温多湿の場所であらためて発酵させることで、特有の香り・味・成分を構成。脂っこい食事にぴったりの味わいを目指し、まろやかな味わいに仕上げたといいます。
まとめ：Amazonタイムセールでお茶をお得にストック！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「食事の脂にこの1本。600ml×24本」を22％オフで購入できます。
1本あたり約69円と手に取りやすい価格になっているため、毎日の食事に合わせる飲み物としてストックしてみてはいかがでしょうか。期間限定のAmazonタイムセールのうちにチェックしてみてください。
※価格は税込み表記です。
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