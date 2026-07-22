歩きやすい＆涼しい、そしてオシャレ！ 紐で作られたスニーカーサンダル「UNEEK ユニーク」がセール中！

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「UNEEK ユニーク」は、キーンの販売するスニーカーサンダルです。Amazon.co.jpではセールで、9％オフの1万4000円（26.5cm）などで販売されています（7月22日現在）。

2本の紐と1枚のソールから作られたデザインが特徴。ポリエステル製の伸縮コードが足の動きに合わせて変形し、優れたフィット感を提供します。

夏の暑い時期に外へ出る買い物やお散歩、あるいは旅行先での使用に適しています。男女問わず履けるデザインで、どんなスタイルにもマッチします。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

どんな足にもフィット

アッパー部分は自由に動く2本のコードで構成されており、どんな足の形にもフィットするよう設計されています。

かかともしっかりホールド

つま先やかかと部分もしっかりホールドしているため、守られている安心感があります。マイクロファイバー製のヒールバックを採用し、痛くなりにくいのも特徴。

クッション性良し

弾力性のある発泡素材使用のインソールはアーチサポートが備え、長時間のクッション性を実現。ノンマーキング加工のラバーアウトソールを採用し、高いグリップ性を発揮します。

まとめ：歩きやすい一足

おすすめしたいのは、「オシャレなサンダル」を求める人です。ちょっとゴミ出しに～という感覚で履くサンダルではなく、しっかり歩く際に足元の涼しさとファッション性を両立するサンダルです。

素足でもいいし、靴下を履いても色が変わって新鮮に見えます。歩きやすさには定評のあるキーンブランドなので、セールのこの機会に購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。