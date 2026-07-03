なぞって操作できるゲームパッド、VALVE「Steam Controller」の便利さがガチです。

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲームパッド「Steam Controller」をご紹介します。

新発想、トラックパッド内蔵のゲームパッド！

VALVE「Steam Controller」

VALVE「Steam Controller」は、ちょっと変わったゲームパッドを探している人にこそ、おすすめしたいモデル。

というのも、トラックパッドを内蔵しており、撫でるだけでマウスのような操作ができるんです。一度味わうと病みつきになるこの操作感、「普通」に飽きた方に、イチオシです。

ポイント①：トラックパッドで操作の幅が広がる

トラックパッドがついていることで、細かいカーソル操作も、直感的にササッと手元で行えます！ 我々現代人は、スマートフォンやタブレットといったタッチ操作デバイスに慣れていますから、「なぞって操作」って思いの外「いつもの感触」に感じられるんですよね。

また、ジャイロセンサーも搭載してるので、ゲームパッドを傾けて操作するようなタイトルでも、バッチリ活躍してくれます！

ポイント②：ゲームごとにベストな操作を作れる

すべてのボタンを自由にリマップして、入力を割り当てられる仕様です。さらに、リマップしたボタンの組み合わせをプロファイルとして保存できます。

これ、めちゃくちゃいいですよ。たとえば、「前作まではAボタンがジャンプだったのに、シリーズ最新作でBボタンがジャンプに変わって、操作しづらくなってしまった」といったことってあると思うんです。リマップ+プロファイル設定で、自分好みのボタン割り当てがいつも使えるのって、想像以上に快適です。

ポイント③：Steamユーザーなら活躍の場が広い

Steamが動くすべてのデバイスで、幅広く使えると公式にアナウンスされています。自宅でも、外出先でも、仕事でゲームに携わる方なら、時には会社でも使い回しが効きますね！

PCゲームを中心に遊ぶ人なら、一台持っておくとさまざまな場面で活躍してくれます。編集部では、カバンに入れておく、携帯用ゲームパッドとしての利用も人気です。

7月4日（土）は秋葉原に！

VALVE「Steam Controller」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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