コンセントもUSB-Cもつなぎたいなら、この電源タップ！ ANKER「Nano Charging Station」薄くて便利

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Nano Charging Stationは、Ankerの販売する急速充電器です。Amazon.co.jpでは、6990円で販売され、売れています（7月21日現在）。

特徴的なのは、最大6つの機器を同時に充電可能なこと。具体的には「AC差込口（×2）、USB-Cポート（×2）、USB-Aポート（×2）」が搭載されており、ノートPCやMacbook、iPad、Androidスマホ、Nintendo Switchなど幅広い機器を充電できます。

USBポートは最大67Wの急速充電に対応。ですが、これは1ポート使用時の話で、2・3ポート時は最大45W、4ポート時は最大30Wと、電力を分け合う形になる点は注意が必要です。

薄型で場所を取らない

サイズは約「100×93×19mm」とほぼ正方形の薄型です。ちょっとしたスペースに置けるので、電源タップとして場所を取らないのは嬉しいポイント。重量は約298gと重めですが、持ち運べないほどではないので外出時も安心です。

配線がスッキリ

コンセント1個で最大6つの機器を充電できるので、配線が非常にスッキリします。とくに共同使用のコンセントの場合、取り合いにならないのはメリットですね。

常時温度管理システムで安全面も確保

従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield️ 2.0により安全性を確保。独自の温度管理と接続端末の保護システムで機器を24時間守ってくれます。

まとめ：机まわりの配線をスマートに

おすすめしたいのは、「複数機器を使い分けている人」です。1つのコンセントを6口に増やす大型電源タップとは違い、本製品はAC2つ＋USB4つとなっているため非常に小さいのが特徴。配線まわりがスマートになり、お掃除もラクになります。

また、新幹線や車、ビジネスホテルなどコンセントが少ない場所で重宝するという声も。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。