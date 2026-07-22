今日の天気、気にしなくていい。アディダスのゴアテックスシューズが42％オフ！

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アディダスの「スーパーノヴァ RISE GORE-TEX」は、ユニセックスの防水仕様ランニングシューズ。Amazon.co.jpでは、42％オフの1万2222円（コアブラック 26.5cm）などで販売されています（7月21日現在）。

このシューズは「天気に左右されない履き心地」をテーマに作られました。どんな天候でも、滑らかで高反発な優れた履き心地を実現します。

また、防水性と透湿性に優れたGORE-TEX（ゴアテックス）メンブレンが湿気をシャットアウトし、足を快適に保つために通気性を確保するのも特徴です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

普段履きでも重宝する履き心地

雨の日に本領発揮するのはもちろんですが、しっかりとしたクッション性があるため普段履きの靴としても優秀です。

確かなグリップ力

採用されたContinentalラバー製アウトソールは、濡れて滑りやすい地面でもしっかりとグリップ力を発揮します。

やや重めのシューズ

ランニングシューズとしては約290gと重めな部類。そのぶん、衝撃吸収性能などが高くなっているので、長時間歩くほど足が疲れにくい効果を実感できます。

まとめ：雨でも晴れでも気にしないチョイス

おすすめしたいのは、「晴雨どちらも履ける靴」を探している人です。防水性に優れたゴアテックスで雨の日の足元をカバーしつつ、いつでも履けるようクッション性とグリップ力を備えています。

天気によって靴を履き替えなくていいというのは、お出かけ時のストレスを1つ減らすことにも繋がります。ぜひ購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。