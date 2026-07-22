Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第110回
迷ったらコレで良いスマホ「arrows Alpha」全部入りミドルクラスが1万円引き
2026年07月22日 12時00分更新
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コスパ良しなミドルクラススマホ
「arrows Alpha」
arrows Alphaは、FCNTが販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpで7万8000円（12％オフ）で販売され、売れています（7月21日現在）。
約6.4インチの高精細ディスプレーは、最大144Hzの高リフレッシュレートなめらか表示を実現。ピーク輝度3000nitと屋外でも見やすい明るさかつ、ブルーライトを軽減する「Eye Care Display」技術も搭載し、目に優しいのが特徴です。
メモリ12GB／ストレージ512GBとスペックは十分。アプリの同時利用や複数のタスクをスムーズに処理できる性能を持ちます。仮想メモリを利用すれば、24GB相当のパフォーマンスを発揮することも。価格帯を考えれば、コストパフォーマンスに優れた端末と言えるでしょう。
「arrows Alpha」の特徴
最高水準の防水性能
本機は高い堅牢性を持つのも特徴です。米国MIL規格23項目準拠に加え、1.5mの高さからコンクリートへ落下させても画面が割れにくくなる独自構造、IP6Xの防塵性能とIPX6/8/9の最高水準の防水性能で、不慮の事故から大切な端末を守ります。
CPUを効率的に冷やす冷却システム
負荷の高い作業でも安定的な処理パフォーマンスを維持するため、CPUの熱を効率的に外部に放散する「ベイパーチャンバー冷却機構」を搭載。グラフィックの重めなゲームであっても、処理落ちせず楽しめます。
大容量バッテリー＆超急速充電
動画視聴やゲーム、SNSを1日たっぷり10時間楽しんでも2日持つ、大容量5000mAhバッテリーを搭載。90Wの超急速充電にも対応し、約35分で100％まで充電できます。
まとめ：迷ったらコレで良い
おすすめしたいのは、「10万以下の全部入りスマホ」を求める人です。電話、メール、LINE、検索、おサイフケータイなど日常的に必要な機能は揃っており、メモリやストレージも十分。バッテリーの持ちまで優れた“全部入り”です。
「最先端」や「最新スペック」にこだわらないのであれば、ミドル帯スマホとして非常に現実的な1台。動作もキビキビしていると好評なので、ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。
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