君だけの最強のマウスを作り上げろ！ 8つのショートカットを呼び出せる「ロジクール MX MASTER 4」が高評価

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MX MASTER 4は、ロジクールが販売するワイヤレスマウスです。Amazon.co.jpでは、1万9900円で販売されています（7月21日現在）。

本製品は「MX MASTER」シリーズ6年ぶりの新モデル。クリックの静音性、トラッキング精度の高さ、秒間1000行の電磁気スクロールホイールなど、扱いやすさに定評があるシリーズです。

新モデルでは新たに「触覚フィードバック」と「Actions Ring」という新機能を実装。より直感的に、反復的な作業をより簡単に行なえるようになり、作業効率を大幅に引き上げます。

親指に感じる確かな反応

新機能の触覚フィードバックは、動作・ショートカット・通知に応じて親指エリアが細やかに振動するカスタマイズ可能な機能。直感的に作業できるのが楽だと評判です。

リングで管理するショートカット

「Actions Ring」は、8つのショートカットがリング状に表示され、カーソルを合わせるだけで瞬時に実行できる機能です。ChatGPTなどのAIにもすぐアクセスできるので、生産性が向上します。

高い耐久性と電池の持ち

汚れや傷に強く、劣化しにくい素材を採用し、表面には微細なパターンを施したマイクロテクスチャーを施しているため心地よい質感を実現。フル充電で最長70日間使用できるバッテリーを持ち、1分間の充電で3時間動く急速充電にも対応しています。

まとめ：作業効率を爆上げする高機能マウス

おすすめしたいのは、「作業効率を上げたい人」です。通常のマウスでは左右クリックとホイール、あとはサイドボタンの進む戻るくらいですが、新機能のActions Ringでさまざまな機能をすぐ実行できるのが高評価。任意の機能を設定できるので、“使い込める人には化ける、育てるマウス”と言われています。

秒間1000行の電磁気スクロールは滑らかでスムーズですし、クリック音は90％軽減の静音性を実現。仕事で長時間マウスを握る人にこそオススメしたい一品です。ぜひご検討ください。