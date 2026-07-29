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ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第19回

GALLERIA購入で抽選1,000名にオリジナルグッズ。先着16,000名にUSBメモリも

2026年07月29日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

GALLERIA購入で2つの購入特典を用意

　GALLERIAの購入を検討している人は、購入特典にも注目したい。ドスパラでは現在、「GALLERIA Summer Campaign 2026」を開催中。期間中に対象のGALLERIAを購入し、希望する賞品を選んでエントリーすると、抽選で合計1,000名にオリジナルグッズが当たる。

　さらに、対象のGALLERIA購入者には、先着16,000名限定でオリジナルUSBメモリをプレゼントするという。USBメモリは購入した製品に同梱して届けられる。なお、USBメモリプレゼントの対象は、中古モデル、通販限定モデル、当日出荷モデルを除く。

Tシャツやサーモボトルなどをラインアップ

　抽選賞品には、Tシャツ＆タオルセット、サーモボトル、折りたたみ傘、リュックサック、ステンレスマグカップ、第5回GALLERIAイラストコンテスト受賞作品を採用した描き下ろしマウスパッドを用意する。当選は賞品の発送をもって発表に代え、賞品は2026年10月下旬頃から順次発送予定。

対象モデルは当選確率が2倍

　「Up Chance!」では、対象製品の購入で抽選の当選確率が2倍となる。ゲーミング向けデスクトップX/Sシリーズ、ゲーミング向けデスクトップFシリーズ、クリエイター向けデスクトップX/Sシリーズ、コラボレーションモデル（全製品）が対象となる。

　GALLERIAの購入を検討している人は、USBメモリの先着特典に加え、オリジナルグッズが当たる抽選にも応募できるこの機会を活用してみてはいかが。

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