ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第19回
GALLERIA購入で抽選1,000名にオリジナルグッズ。先着16,000名にUSBメモリも
2026年07月29日 14時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
GALLERIA購入で2つの購入特典を用意
GALLERIAの購入を検討している人は、購入特典にも注目したい。ドスパラでは現在、「GALLERIA Summer Campaign 2026」を開催中。期間中に対象のGALLERIAを購入し、希望する賞品を選んでエントリーすると、抽選で合計1,000名にオリジナルグッズが当たる。
さらに、対象のGALLERIA購入者には、先着16,000名限定でオリジナルUSBメモリをプレゼントするという。USBメモリは購入した製品に同梱して届けられる。なお、USBメモリプレゼントの対象は、中古モデル、通販限定モデル、当日出荷モデルを除く。
Tシャツやサーモボトルなどをラインアップ
抽選賞品には、Tシャツ＆タオルセット、サーモボトル、折りたたみ傘、リュックサック、ステンレスマグカップ、第5回GALLERIAイラストコンテスト受賞作品を採用した描き下ろしマウスパッドを用意する。当選は賞品の発送をもって発表に代え、賞品は2026年10月下旬頃から順次発送予定。
対象モデルは当選確率が2倍
「Up Chance!」では、対象製品の購入で抽選の当選確率が2倍となる。ゲーミング向けデスクトップX/Sシリーズ、ゲーミング向けデスクトップFシリーズ、クリエイター向けデスクトップX/Sシリーズ、コラボレーションモデル（全製品）が対象となる。
GALLERIAの購入を検討している人は、USBメモリの先着特典に加え、オリジナルグッズが当たる抽選にも応募できるこの機会を活用してみてはいかが。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第20回
sponsoredメモリ倍増が888円！ Ryzen 7＋RTX 5070搭載のデスクトップPCが25万円台
-
第19回
sponsoredGPUランクアップがたった888円！ RTX 5060 Tiに変更できるRyzen 5搭載「GALLERIA」が22万円台
-
第18回
トピックス【急げ！】888円でPCカスタマイズ、中古PC・自作パーツ特価も。ドスパラ大決算、7月31日まで
-
第17回
トピックス7月31日終了！ 888円カスタマイズは今週まで【ドスパラ大決算キャンペーン】
-
第16回
トピックス7月23日値下げを実施。RTX 3060 Ti搭載ゲーミングPCも対象、ドスパラ大決算「中古PC・パーツ大特価セール」
-
第15回
トピックス888円カスタマイズや自作パーツ祭り、店頭PC特価。ドスパラ大決算「5大セール」開催中
-
第14回
トピックス18万円台でRyzen 7・RTX 5060搭載。888円でRTX 5060 Tiへ変更できるBTOデスクトップPC
-
第13回
トピックス5万円台のゲーミングPCも。7/16値下げ実施、ドスパラ大決算「中古PC・パーツ大特価セール」
-
第12回
トピックス79,980円の新品デスクトップ。Ryzen 5搭載＆キーボード・マウス付属で販売中
-
第11回
トピックスポイント還元・888円カスタマイズ・中古特価も。ドスパラ大決算「5大セール」
- この連載の一覧へ