旧三菱重工メイキエンジンがリコール中のEcoFlow製ポータブル電源で火災事故

消費者庁は7月22日、Willbe（旧 三菱重工メイキエンジン）がリコール中のEcoFlow製ポータブル電源で、7月に火災事故が発生したことを明らかにした。
事故の概要は以下のとおり。
発生日：2026年7月3日
機種・型番：ML720i
事故内容：事務所で当該製品を充電中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた
7月22日現在、事故原因はいずれも調査中で、リコール理由との関連はわかっていない。
Willbeでは、今回焼損した機種のリコール（回収によるファームウェアアップデート）を実施中。
消費者庁はリコール対応を受けていない対象製品のユーザーに対して、直ちに使用を中止し、速やかに下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。
●リコール対象製品と販売期間
・ML720i：2021年4月～9月
●問い合わせ先
案内サイト：https://willbe-corp.com/about/news/20260401/
電話（平日９時～17時）：0120-025-240（振り分けは“サービスに関するお問合せ”を選択）
メール：service_support@willbe-corp.com
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