旧三菱重工メイキエンジンがリコール中のEcoFlow製ポータブル電源で火災事故

消費者庁は7月22日、Willbe（旧 三菱重工メイキエンジン）がリコール中のEcoFlow製ポータブル電源で、7月に火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年7月3日

機種・型番：ML720i

事故内容：事務所で当該製品を充電中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた

7月22日現在、事故原因はいずれも調査中で、リコール理由との関連はわかっていない。

Willbeでは、今回焼損した機種のリコール（回収によるファームウェアアップデート）を実施中。

消費者庁はリコール対応を受けていない対象製品のユーザーに対して、直ちに使用を中止し、速やかに下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。