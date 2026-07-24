Dynabook（旧東芝）がリコール中のノートPC用ACアダプターで火災

消費者庁は7月24日、Dynabook（旧東芝）がリコール中のノートPC用ACアダプターで、7月に火災事故が発生したことを公表した。
事故の概要は以下のとおり。
発生日：2026年7月9日
機種・型番：dynabook T551/58CW
事故内容：当該製品のACアダプターのプラグ部を溶融する火災が発生した
7月24日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明だ。
Dynabookでは、今回焼損した機種を含む複数のACアダプターでリコール（無償交換）を実施中。
消費者庁は無償交換を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、PC本体とコンセントからACアダプターを取り外した上で、速やかに同社へ連絡するよう案内している。
●リコール対象製品の一例
■製造期間
・2008年4月～2012年12月
■対象製品の型番（部品番号）の一例
パソコン用ACアダプター
・G71C0009S114
・G71C0009S214
・G71C0009S414
など
※ 対象型番は、関連リンク記載の案内サイト「東芝製パソコン用ACアダプターの交換・回収のお知らせ（発煙・発火の恐れ）（Dynabook）」から確認可能
●問い合わせ先
DynaBook「dynabook ACアダプター交換窓口」
・電話（９時～18時／土日祝日・事業者指定休日を除く）：0120-008-772
・ウェブ（24時間）：https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja
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