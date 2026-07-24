Google Chromeに深刻度"高"の脆弱性　今週2回目のアップデート

グーグルは7月23日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「高」の脆弱性4件を修正した。前回（7月21日）の更新から2日ぶりのアップデートとなる。
脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・4件
深刻度別内訳
・高：4件
■深刻度（高）
・CVE-2026-16807：コーデックにおける境界外書き込み
・CVE-2026-16806：WebMCPにおける解放後使用
・CVE-2026-16805：Blinkの解放後使用
・CVE-2026-16804：Inputにおける解放後使用
●対象OSと修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：150.0.7871.186/.187
・macOS：150.0.7871.186/.187
・Linux：150.0.7871.186
■モバイル版
・Android：150.0.7871.186
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
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