Google Chromeに深刻度"高"の脆弱性　今週2回目のアップデート

グーグルは7月23日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「高」の脆弱性4件を修正した。前回（7月21日）の更新から2日ぶりのアップデートとなる。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・4件 深刻度別内訳 ・高：4件 ■深刻度（高） ・CVE-2026-16807：コーデックにおける境界外書き込み

・CVE-2026-16806：WebMCPにおける解放後使用

・CVE-2026-16805：Blinkの解放後使用

・CVE-2026-16804：Inputにおける解放後使用

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：150.0.7871.186/.187

・macOS：150.0.7871.186/.187

・Linux：150.0.7871.186 ■モバイル版 ・Android：150.0.7871.186

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。