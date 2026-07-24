ZEFT R65YBをレビュー【後編】
Forza Horizon 6はWQHD・最高画質で快適に遊べる？ RTX 5070＆Ryzen 9 9950X3D2搭載ゲーミングPCで検証
2026年07月24日 10時00分更新
パソコンショップSEVENの「ZEFT R65YB」は、NZXT製ピラーレスPCケースとASRock製のPCパーツを多数採用したゲーミングPCだ。前編では外観と内観を中心にレビューしたが、やはりゲームパフォーマンスが気になるところ。そこで、本稿では、ゲームベンチマークを中心にその実力を確認していく。
|ZEFT R65YBの主なスペック（標準構成）
|CPU
|AMD「Ryzen 9 9950X3D2」（16コア/32スレッド、最大5.6GHz）
|CPUクーラー
|ASRock「Phantom Gaming 360 LCD」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
|マザーボード
|ASRock「X870E Nova WiFi」（AMD X870、ATX）
|メモリー
|64GB（32GB×2）、DDR5-5600
|ストレージ
|Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオカード
|GeForce RTX 5070、12GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4
|PCケース
|NZXT「H9 Flow RGB Black」（E-ATX、ミドルタワー）
|電源ユニット
|ASRock「Steel Legend SL-1000G」
（1000W、80 PLUS GOLD、Cybenetics PLATINUM、LAMBDA A）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Pro」
|サイズ
|315（W）×481（D）×506（H）mm
|直販価格
|85万4480円
Ryzen 9 9950X3D2は「ゲーム＋α」の用途に最適
ZEFT R65YBの主要スペックをおさらいしよう。CPUはAMD「Ryzen 9 9950X3D2」でビデオカードはGeForce RTX 5070搭載モデル、メモリーは64GB（32GB×2）でストレージは1TB M.2 SSDになる。ゲームを快適に遊べることはもちろん、動画編集や配信にも対応できそうなスペックだが、実際はどうだろうか。
まずは、要であるRyzen 9 9950X3D2の実力を測るため、CGレンダリング系ベンチマーク「Blender Benchmark（ver 5.1.1）」を使用。サンプルは「monster」「junkshop」「classroom」を使用している。
検証結果は、加藤勝明（KTU）氏のレビュー記事に近いスコアーを記録。ASRockの簡易水冷CPUクーラー「Phantom Gaming 360 LCD」がしっかり機能している証だ前モデルの「Ryzen 9 9950X3D」と比較すると、僅差ながら後継モデルのRyzen 9 9950X3D2のほうが上回っていた。
一方で、8コア/16スレッドの「Ryzen 7 9850X3D」とは2倍近くの差がついていた。ゲームだけなら物理8コアでも十分だが、CGレンダリングのようなパワフルなクリエイティブワークでは、物理16コアの恩恵が大きくなるだろう。「ゲームをしながら録画」のような「ゲーム＋α」な用途でもしかりだ。
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