パソコンショップSEVENの「ZEFT R65YB」は、NZXT製ピラーレスPCケースとASRock製のPCパーツを多数採用したゲーミングPCだ。前編では外観と内観を中心にレビューしたが、やはりゲームパフォーマンスが気になるところ。そこで、本稿では、ゲームベンチマークを中心にその実力を確認していく。

ZEFT R65YBの主なスペック（標準構成） CPU AMD「Ryzen 9 9950X3D2」（16コア/32スレッド、最大5.6GHz） CPUクーラー ASRock「Phantom Gaming 360 LCD」

（簡易水冷、360mmラジエーター） マザーボード ASRock「X870E Nova WiFi」（AMD X870、ATX） メモリー 64GB（32GB×2）、DDR5-5600 ストレージ Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E」

（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオカード GeForce RTX 5070、12GB GDDR7 通信規格 有線LAN（5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4 PCケース NZXT「H9 Flow RGB Black」（E-ATX、ミドルタワー） 電源ユニット ASRock「Steel Legend SL-1000G」

（1000W、80 PLUS GOLD、Cybenetics PLATINUM、LAMBDA A） OS Microsoft「Windows 11 Pro」 サイズ 315（W）×481（D）×506（H）mm 直販価格 85万4480円

Ryzen 9 9950X3D2は「ゲーム＋α」の用途に最適

ZEFT R65YBの主要スペックをおさらいしよう。CPUはAMD「Ryzen 9 9950X3D2」でビデオカードはGeForce RTX 5070搭載モデル、メモリーは64GB（32GB×2）でストレージは1TB M.2 SSDになる。ゲームを快適に遊べることはもちろん、動画編集や配信にも対応できそうなスペックだが、実際はどうだろうか。

まずは、要であるRyzen 9 9950X3D2の実力を測るため、CGレンダリング系ベンチマーク「Blender Benchmark（ver 5.1.1）」を使用。サンプルは「monster」「junkshop」「classroom」を使用している。

検証結果は、加藤勝明（KTU）氏のレビュー記事に近いスコアーを記録。ASRockの簡易水冷CPUクーラー「Phantom Gaming 360 LCD」がしっかり機能している証だ前モデルの「Ryzen 9 9950X3D」と比較すると、僅差ながら後継モデルのRyzen 9 9950X3D2のほうが上回っていた。

一方で、8コア/16スレッドの「Ryzen 7 9850X3D」とは2倍近くの差がついていた。ゲームだけなら物理8コアでも十分だが、CGレンダリングのようなパワフルなクリエイティブワークでは、物理16コアの恩恵が大きくなるだろう。「ゲームをしながら録画」のような「ゲーム＋α」な用途でもしかりだ。