AMD Ryzen 9×RTX 5090搭載PCが17万4000円オフ、24時間限定セール開催

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月10日に「2026/8/10 24時間限定セール」を実施する。セール期間は8月10日0:00から8月10日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大174,000円オフで購入できる内容だ。対象は全10商品で、特設ページから各モデルの詳細を確認したうえで注文する流れとなる。

注目モデルのひとつが「ZEFT R65XU」だ。AMD Ryzen 9 9950X3D2、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載し、Windows 11 Pro 64ビット版を採用するハイエンド機だ。通常1,673,800円（税抜）から174,000円オフの特価1,499,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。重厚なCoolerMaster MasterFrame 600 Blackケースと1300W 80Plus Platinum電源を組み合わせ、4K級の高負荷ゲームや創作用途まで視野に入る構成だ。

より価格を抑えつつ性能を重視するなら「ZEFT R60D」も見逃せない。AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを備え、Windows 11 Pro 64ビット版を搭載する。通常724,800円（税抜）から75,000円オフの649,800円（税抜）で、こちらも送料無料だ。ケースはAntec P10 FLUX、電源は1000W 80Plus Goldとなり、ゲームと配信、動画編集をバランスよくこなしたいユーザーに向く構成。

エントリーからミドルレンジを狙う層には「ZEFT Z58V」が候補になる。intel Core Ultra 7-265F、GeForce RTX 5060 Ti 16GB、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを採用し、Windows 11 Home 64ビット版を搭載。通常449,800円（税抜）から50,000円オフの399,800円（税抜）で、マイクロタワーケースとB860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を組み合わせた扱いやすい構成だ。購入はセール特設ページおよび各商品ページから行う。

今回の24時間限定セールは、いずれもオンラインで注文でき、各モデルのページで詳細仕様を確認できる点が特徴だ。価格、CPU、GPU、メモリ容量、ストレージ容量、電源容量が明示されており、用途に応じて比較しやすい内容だ。対象モデルはほかにも用意されており、最新パーツを搭載したBTOパソコンを割安に導入したいユーザーにとって注目の機会だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。