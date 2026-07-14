RTX 5090搭載BTOゲーミングPCが13万7000円引き　パソコンショップSEVENの24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで7月14日に「2026/7/14 24時間限定セール」を実施する。セール期間は7月14日0:00から7月14日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大137,000円オフとなる内容だ。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページおよび各商品ページから行えるという。

今回の目玉は、GeForce RTX 5090搭載機を中心とした高性能モデルだ。たとえば「ZEFT R61XD」は、AMD Ryzen 9 9950X3D、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケース、1300W 80Plus Platinum電源を採用し、通常1,236,800円(税抜)から137,000円オフの特価1,099,800円(税抜)となる。OSはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版で、送料無料だ。

「ZEFT G62CA」も同じくGeForce RTX 5090を搭載し、Intel Core Ultra 7-270K Plus、64GB DDR5メモリ、2TB SSD、Fractal Pop XL Silent Black Solidケース、Intel Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を組み合わせる。通常1,249,800円(税抜)から126,000円オフの特価1,123,800円(税抜)となり、こちらも送料無料だ。

比較的手に取りやすい構成としては「ZEFT G62AT」も対象となる。Intel Core Ultra 5-250K Plus、GeForce RTX 5060 Ti 16GB、16GB DDR5メモリ、1TB SSD、Intel B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を備え、通常349,800円(税抜)から21,000円オフの特価328,800円(税抜)だ。こちらも送料無料で、用途に応じてミドルレンジからフラッグシップまで選べる点が特徴だ。

セール対象はこのほかを含め全10商品で、詳細な仕様や在庫状況は特設ページで確認する必要がある。高性能GPUを狙うゲーマーはもちろん、動画編集やAI処理など高負荷作業向けのPCを探す層にとっても注目度の高いセールとなるだろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。