ZEFT R65YBをレビュー【前編】
強力エアフロー＆“魅せる”内部構造が素敵！Ryzen 9 9950X3D2＆RTX 5070のポテンシャルをASRockで引き出すゲーミングPCはいかが？
2026年07月23日 10時00分更新
パソコンショップSEVENの「ZEFT R65YB」は、NZXTのピラーレスPCケース「H9 Flow RGB Black」を採用する、見目麗しいゲーミングPCだ。また、標準構成のスペックが高く、CPUは「Ryzen 9 9950X3D2」、ビデオカードはGeForce RTX 5070搭載モデル。メモリーは64GB（32GB×2）、ストレージは1TBのM.2 SSDを備える。
つまり、本機は「しっかり魅せて、しっかり遊べるゲーミングPC」が欲しい人に刺さる1台だ。今回、パソコンショップSEVENから標準構成の試用機をお借りできたので、さっそくレビューしていきたい。まずはPCケースの外観・内観の写真を中心にその魅力をお届けする。
|ZEFT R65YBの主なスペック（標準構成）
|CPU
|AMD「Ryzen 9 9950X3D2」（16コア/32スレッド、最大5.6GHz）
|CPUクーラー
|ASRock「Phantom Gaming 360 LCD」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
|マザーボード
|ASRock「X870E Nova WiFi」（AMD X870、ATX）
|メモリー
|64GB（32GB×2）、DDR5-5600
|ストレージ
|Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオカード
|GeForce RTX 5070、12GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4
|PCケース
|NZXT「H9 Flow RGB Black」（E-ATX、ミドルタワー）
|電源ユニット
|ASRock「Steel Legend SL-1000G」
（1000W、80 PLUS GOLD、Cybenetics PLATINUM、LAMBDA A）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Pro」
|サイズ
|315（W）×481（D）×506（H）mm
|直販価格
|85万4480円
H9 Flow RGBで強力なエアフローを構築
H9 Flow RGB Blackは、幅315mm、奥行481mm、高さ506mmのミドルタワーPCケース。ピラーレスPCケースの代表的存在である「H9 Flow」シリーズに属し、最大10基のPCケースファンを搭載でき、PC内部を2つの部屋に分離させたデュアルチャンバー構造が特徴的だ。
ピラーレスPCケースは内部を魅せることに重きを置く一方で、ガラス張りゆえに「通気性が悪そう」というイメージも根強い。しかし、本機は天面・右側面・側面にメッシュパネルを採用しているので通気性は良好だ。140mmの前面ファン×3基と、120mmの背面ファンで「なにがなんでも風を通すぞ」という設計思想が随所に感じられる。
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