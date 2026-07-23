パソコンショップSEVENの「ZEFT R65YB」は、NZXTのピラーレスPCケース「H9 Flow RGB Black」を採用する、見目麗しいゲーミングPCだ。また、標準構成のスペックが高く、CPUは「Ryzen 9 9950X3D2」、ビデオカードはGeForce RTX 5070搭載モデル。メモリーは64GB（32GB×2）、ストレージは1TBのM.2 SSDを備える。

つまり、本機は「しっかり魅せて、しっかり遊べるゲーミングPC」が欲しい人に刺さる1台だ。今回、パソコンショップSEVENから標準構成の試用機をお借りできたので、さっそくレビューしていきたい。まずはPCケースの外観・内観の写真を中心にその魅力をお届けする。

ZEFT R65YBの主なスペック（標準構成） CPU AMD「Ryzen 9 9950X3D2」（16コア/32スレッド、最大5.6GHz） CPUクーラー ASRock「Phantom Gaming 360 LCD」

（簡易水冷、360mmラジエーター） マザーボード ASRock「X870E Nova WiFi」（AMD X870、ATX） メモリー 64GB（32GB×2）、DDR5-5600 ストレージ Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E」

（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオカード GeForce RTX 5070、12GB GDDR7 通信規格 有線LAN（5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4 PCケース NZXT「H9 Flow RGB Black」（E-ATX、ミドルタワー） 電源ユニット ASRock「Steel Legend SL-1000G」

（1000W、80 PLUS GOLD、Cybenetics PLATINUM、LAMBDA A） OS Microsoft「Windows 11 Pro」 サイズ 315（W）×481（D）×506（H）mm 直販価格 85万4480円

H9 Flow RGBで強力なエアフローを構築

H9 Flow RGB Blackは、幅315mm、奥行481mm、高さ506mmのミドルタワーPCケース。ピラーレスPCケースの代表的存在である「H9 Flow」シリーズに属し、最大10基のPCケースファンを搭載でき、PC内部を2つの部屋に分離させたデュアルチャンバー構造が特徴的だ。

ピラーレスPCケースは内部を魅せることに重きを置く一方で、ガラス張りゆえに「通気性が悪そう」というイメージも根強い。しかし、本機は天面・右側面・側面にメッシュパネルを採用しているので通気性は良好だ。140mmの前面ファン×3基と、120mmの背面ファンで「なにがなんでも風を通すぞ」という設計思想が随所に感じられる。