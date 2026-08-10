RTX 5070・RTX 5080搭載PCがお買い得　24時間限定セール実施

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて8月12日0:00から8月12日23:59までの24時間限定で「2026/8/12 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCとデスクトップPCで、最大77,000円オフの特価が用意される。購入はセール特設ページから行う形で、送料無料も付くという。

注目の主力機種は「ZEFT R69D」で、AMD Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載するミドルタワー構成だ。Windows 11 Pro 64ビット版を採用し、通常763,800円から77,000円引きの686,800円（税抜）で販売する。高いゲーム性能とストレージ容量を両立した、ヘビーゲーマー向けの構成だ。

そのほかにも、Intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT Z59E」は45,000円オフの424,800円（税抜）、Intel Core Ultra7-265KとGeForce RTX 5050を備える「ZEFT Z54X」は27,000円オフの319,800円（税抜）で登場する。いずれも32GB DDR5メモリとSSDを搭載し、BTOならではの実用性を重視した構成だ。

今回のセールは全10商品が対象で、用途や予算に合わせて選べる点が特徴だ。ゲーミング性能を重視する上位モデルから、比較的手に取りやすいミドルクラスまで幅広くそろうため、買い替えや新規購入を検討するタイミングとしても使いやすい。各モデルは特設ページから詳細確認と購入が可能だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。