パソコンショップSEVENの「ZEFT R61SBC」は、Cooler Masterのフルタワー型PCケース「COSMOS ALPHA」を採用したゲーミングPCだ。ひときわ目を引く大型筐体に加え、CPUはAMD「Ryzen 9 9950X3D」、ビデオカードはGeForce RTX 5090搭載モデルというウルトラハイエンドな標準構成が特徴的である。

標準構成でも189万1780円（約190万円！）とすさまじく高価だが、スペックを鑑みれば納得できる直販価格だ。そんなZEFT R61SBCの試用機をお借りできたので、まずは前編となる本稿では写真を中心にご紹介しよう。

ZEFT R61SBCの主なスペック CPU AMD「Ryzen 9 9950X3D」（16コア/32スレッド、最大5.7GHz） CPUクーラー ASUS「ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD」

（簡易水冷、360mmラジエーター） マザーボード ASUS「ROG STRIX X870-F GAMING WIFI」（AMD X870、ATX） メモリー 128GB（32GB×4）、DDR5-5600 ストレージ Sandisk「WD_Black SN8100 NVMe WDS400T1X0M」（4TB M.2 SSD、PCIe 5.0、システムドライブ）、Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS400T4X0E」（4TB M.2 SSD、PCIe 4.0、データドライブ） ビデオカード GeForce RTX 5090、32GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4 PCケース Cooler Master「COSMOS ALPHA C700-KGNN-S00」

（E-ATX、フルタワー） 電源ユニット ASUS「ROG STRIX 1200W Platinum」

（1200W、80 PLUS PLATINUM） OS Microsoft「Windows 11 Pro」 サイズ 330（W）×669（D）×639（H）mm 直販価格 189万1780円

大きく、ぶ厚く、重く、そして贅沢すぎるCOSMOS ALPHA

ZEFT R61SBCの最大の特徴は、やはりフルタワー型PCケースのCOSMOS ALPHAを採用している点にある。このPCケースは2019年の前モデル「COSMOS C700M」から約7年ぶりに登場した最新フラッグシップモデル。曲げ加工のアルミフレームや強化ガラスパネルなど、COSMOSシリーズらしい重厚感は健在だ。

初見のインパクトはすさまじく、某ダークファンタジー漫画の名セリフ風にいえば、「それはPCケースと言うにはあまりにも大きすぎた。大きく、ぶ厚く、重く、そして贅沢すぎた」といったところ。上面と底面はアルミフレームで縁取られており、上部は取っ手、底部は脚として機能する。底面フレームの安定性は高く、重たい筐体を難なく支えていた。

本体サイズは330（W）×669（D）×639（H）mmと、「でっけぇ」のひと言に尽きる。フロントには200mm角ファンを2基搭載し、背面下部には120mmファンを1基搭載。前面と底面から吸気し、上面の360mmラジエーターから排気する構造で、GeForce RTX 5090の発熱で内部にこもりがちな熱気を効率良く外に送れるエアフローを確保している。

ちなみに、COSMOS ALPHAは最大15基のファンを装着、水冷のラジエーターは420mmサイズにも対応しているという。単に大きいだけではなく、冷却の方法や効率をとことん突き詰めたい人にぴったりなPCケースなのである。