ZEFT R61SBCをレビュー【前編】
約190万円は納得価格!?Ryzen 9・RTX 5090・COSMOSの超ハイエンドゲーミングPCは見た目も中身も至高の域に達していた
2026年06月21日 10時00分更新
パソコンショップSEVENの「ZEFT R61SBC」は、Cooler Masterのフルタワー型PCケース「COSMOS ALPHA」を採用したゲーミングPCだ。ひときわ目を引く大型筐体に加え、CPUはAMD「Ryzen 9 9950X3D」、ビデオカードはGeForce RTX 5090搭載モデルというウルトラハイエンドな標準構成が特徴的である。
標準構成でも189万1780円（約190万円！）とすさまじく高価だが、スペックを鑑みれば納得できる直販価格だ。そんなZEFT R61SBCの試用機をお借りできたので、まずは前編となる本稿では写真を中心にご紹介しよう。
|ZEFT R61SBCの主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 9 9950X3D」（16コア/32スレッド、最大5.7GHz）
|CPUクーラー
|ASUS「ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
|マザーボード
|ASUS「ROG STRIX X870-F GAMING WIFI」（AMD X870、ATX）
|メモリー
|128GB（32GB×4）、DDR5-5600
|ストレージ
|Sandisk「WD_Black SN8100 NVMe WDS400T1X0M」（4TB M.2 SSD、PCIe 5.0、システムドライブ）、Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS400T4X0E」（4TB M.2 SSD、PCIe 4.0、データドライブ）
|ビデオカード
|GeForce RTX 5090、32GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4
|PCケース
|Cooler Master「COSMOS ALPHA C700-KGNN-S00」
（E-ATX、フルタワー）
|電源ユニット
|ASUS「ROG STRIX 1200W Platinum」
（1200W、80 PLUS PLATINUM）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Pro」
|サイズ
|330（W）×669（D）×639（H）mm
|直販価格
|189万1780円
大きく、ぶ厚く、重く、そして贅沢すぎるCOSMOS ALPHA
ZEFT R61SBCの最大の特徴は、やはりフルタワー型PCケースのCOSMOS ALPHAを採用している点にある。このPCケースは2019年の前モデル「COSMOS C700M」から約7年ぶりに登場した最新フラッグシップモデル。曲げ加工のアルミフレームや強化ガラスパネルなど、COSMOSシリーズらしい重厚感は健在だ。
初見のインパクトはすさまじく、某ダークファンタジー漫画の名セリフ風にいえば、「それはPCケースと言うにはあまりにも大きすぎた。大きく、ぶ厚く、重く、そして贅沢すぎた」といったところ。上面と底面はアルミフレームで縁取られており、上部は取っ手、底部は脚として機能する。底面フレームの安定性は高く、重たい筐体を難なく支えていた。
本体サイズは330（W）×669（D）×639（H）mmと、「でっけぇ」のひと言に尽きる。フロントには200mm角ファンを2基搭載し、背面下部には120mmファンを1基搭載。前面と底面から吸気し、上面の360mmラジエーターから排気する構造で、GeForce RTX 5090の発熱で内部にこもりがちな熱気を効率良く外に送れるエアフローを確保している。
ちなみに、COSMOS ALPHAは最大15基のファンを装着、水冷のラジエーターは420mmサイズにも対応しているという。単に大きいだけではなく、冷却の方法や効率をとことん突き詰めたい人にぴったりなPCケースなのである。
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