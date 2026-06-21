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ZEFT R61SBCをレビュー【前編】

約190万円は納得価格!?Ryzen 9・RTX 5090・COSMOSの超ハイエンドゲーミングPCは見た目も中身も至高の域に達していた

2026年06月21日 10時00分更新

文● いちえもん　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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ZEFT R61SBC

　パソコンショップSEVENの「ZEFT R61SBC」は、Cooler Masterのフルタワー型PCケース「COSMOS ALPHA」を採用したゲーミングPCだ。ひときわ目を引く大型筐体に加え、CPUはAMD「Ryzen 9 9950X3D」、ビデオカードはGeForce RTX 5090搭載モデルというウルトラハイエンドな標準構成が特徴的である。

　標準構成でも189万1780円（約190万円！）とすさまじく高価だが、スペックを鑑みれば納得できる直販価格だ。そんなZEFT R61SBCの試用機をお借りできたので、まずは前編となる本稿では写真を中心にご紹介しよう。

ZEFT R61SBC

パソコンショップSEVENのウルトラハイエンドゲーミングPC「ZEFT R61SBC」。標準構成の直販価格は189万1780円（送料無料）

ZEFT R61SBCの主なスペック
CPU AMD「Ryzen 9 9950X3D」（16コア/32スレッド、最大5.7GHz）
CPUクーラー ASUS「ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
マザーボード ASUS「ROG STRIX X870-F GAMING WIFI」（AMD X870、ATX）
メモリー 128GB（32GB×4）、DDR5-5600
ストレージ Sandisk「WD_Black SN8100 NVMe WDS400T1X0M」（4TB M.2 SSD、PCIe 5.0、システムドライブ）、Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe WDS400T4X0E」（4TB M.2 SSD、PCIe 4.0、データドライブ）
ビデオカード GeForce RTX 5090、32GB GDDR7
通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4
PCケース Cooler Master「COSMOS ALPHA C700-KGNN-S00」
（E-ATX、フルタワー）
電源ユニット ASUS「ROG STRIX 1200W Platinum」
（1200W、80 PLUS PLATINUM）
OS Microsoft「Windows 11 Pro」
サイズ 330（W）×669（D）×639（H）mm
直販価格 189万1780円

大きく、ぶ厚く、重く、そして贅沢すぎるCOSMOS ALPHA

　ZEFT R61SBCの最大の特徴は、やはりフルタワー型PCケースのCOSMOS ALPHAを採用している点にある。このPCケースは2019年の前モデル「COSMOS C700M」から約7年ぶりに登場した最新フラッグシップモデル。曲げ加工のアルミフレームや強化ガラスパネルなど、COSMOSシリーズらしい重厚感は健在だ。

　初見のインパクトはすさまじく、某ダークファンタジー漫画の名セリフ風にいえば、「それはPCケースと言うにはあまりにも大きすぎた。大きく、ぶ厚く、重く、そして贅沢すぎた」といったところ。上面と底面はアルミフレームで縁取られており、上部は取っ手、底部は脚として機能する。底面フレームの安定性は高く、重たい筐体を難なく支えていた。

　本体サイズは330（W）×669（D）×639（H）mmと、「でっけぇ」のひと言に尽きる。フロントには200mm角ファンを2基搭載し、背面下部には120mmファンを1基搭載。前面と底面から吸気し、上面の360mmラジエーターから排気する構造で、GeForce RTX 5090の発熱で内部にこもりがちな熱気を効率良く外に送れるエアフローを確保している。

ZEFT R61SBC

フロント・背面ともにハニカム構造風のパネルを採用

ZEFT R61SBC

フロントには200mm角ファンを2基搭載

ZEFT R61SBC

パネルを外した際の背面。通気口が多い

ZEFT R61SBC

背面下部の120mm角ファンは、ブラケットの外側に装着という珍しい配置

　ちなみに、COSMOS ALPHAは最大15基のファンを装着、水冷のラジエーターは420mmサイズにも対応しているという。単に大きいだけではなく、冷却の方法や効率をとことん突き詰めたい人にぴったりなPCケースなのである。

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