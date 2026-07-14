エレコム、Bluetoothリモコン付きスマホ・カメラ用三脚発売　自撮り棒にもなる2WAYモデル

エレコムは、Bluetooth接続で遠隔操作できるワイヤレスリモコン付きのカメラ・スマートフォン用三脚2タイプを、7月中旬に発売する。ラインアップは、三脚と自撮り棒の2WAY仕様の「ワイヤレスリモコン付きカメラ・スマートフォン用三脚（2WAYタイプ）」と、三脚本体とスマートフォンホルダーを合わせても約350gの軽量設計を採用した「ワイヤレスリモコン付きカメラ・スマートフォン用三脚（軽量タイプ）」の2製品だ。対応スマートフォンは4.0～6.9インチで、1/4インチネジも備えるため、一眼レフカメラやアクションカメラにも対応する。価格は2WAYタイプが3,499円、軽量タイプが2,699円となる。
両モデルに付属するワイヤレスリモコンはBluetooth 5.0に対応し、離れた場所からスマートフォンのシャッターを切れるのが特徴だ。ボタンを長押しするだけでペアリング設定ができ、iPhoneやBluetooth機能搭載のAndroid端末で利用できる。集合写真や風景撮影、全身撮影など、セルフタイマーでは間に合わない場面でも使いやすい設計だ。
2WAYタイプは脚を収納すると自撮り棒としても使える構造で、三脚使用時はアームを最大約1,580mmまで伸ばせる。自撮り棒としてはアーム部を最大約1,240mmまで伸ばせ、撮影アングルの自由度が高い。上下・左右・縦横に動かせる3WAY雲台、滑り止めクッション付きホルダー、滑りにくいゴム素材の脚、収納袋なども備え、持ち運びと設置安定性の両立を図る。
軽量タイプは、約360mm～1,380mmの範囲で高さ調節が可能だ。レバーロック式で脚の伸縮をひねるだけで操作でき、センターポールの微調整にも対応する。ストッパーと滑り止めゴムでブレを抑えやすく、屋外撮影や動画撮影でも扱いやすい。両モデルとも、スマートフォンだけでなくカメラ用途にも広く対応し、日常の記録から本格的な撮影まで活用できる製品だ。
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