令和でも完全勝利したピコ太郎くんPPAP【Amazon Music Unlimitedでミームソングを漁る】

Amazon Music Unlimitedのすすめ

「Amazon Music Unlimited」は月額1080円で1億曲が聴き放題になるAmazonの音楽配信サービス。シャッフル再生オンリーではなく、聴きたい曲をいつでも自由に選べるし、ダウンロードからのオフライン再生も可能。最大24bit/192kHzのハイレゾ音質も選べます。まずは最初の30日間が無料で利用できるキャンペーンで試してみてはいかが？

ペンパイナッポーアッポーペン♪

執筆現在では“ボート少年 with 夜の踊り子”が爆発的な伸びを示していますが、日本発のミームソングとしては今なおNo.1の座を譲らないのがピコ太郎の『PPAP』。初出から10年が経ち、Long Ver.の再生数は5億回を超えました。 「PPAP - ピコ太郎」 再生時間：44秒

収録：PPAP - ピコ太郎

流れ変わったな