Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第82回
『PPAP』『UNICORN』
令和でも完全勝利したピコ太郎くんPPAP【Amazon Music Unlimitedでミームソングを漁る】
2026年07月12日 12時00分更新
Amazon Music Unlimitedのすすめ
「Amazon Music Unlimited」は月額1080円で1億曲が聴き放題になるAmazonの音楽配信サービス。シャッフル再生オンリーではなく、聴きたい曲をいつでも自由に選べるし、ダウンロードからのオフライン再生も可能。最大24bit/192kHzのハイレゾ音質も選べます。まずは最初の30日間が無料で利用できるキャンペーンで試してみてはいかが？
ペンパイナッポーアッポーペン♪
執筆現在では“ボート少年 with 夜の踊り子”が爆発的な伸びを示していますが、日本発のミームソングとしては今なおNo.1の座を譲らないのがピコ太郎の『PPAP』。初出から10年が経ち、Long Ver.の再生数は5億回を超えました。
再生時間：44秒
収録：PPAP - ピコ太郎
流れ変わったな
もともとアニメ『機動戦士ガンダムUC』のメインテーマ曲として人気でしたが、片手を挙げるスローロリスのしぐさに合わせた動画がニコニコ動画で一世を風靡、おもに2010年代の国内で作られたショート系動画で多用されました。ちなみにスローロリスの脇から分泌する液は、唾液と混ざると毒になるそうです……。
再生時間：4分46秒
収録：機動戦士ガンダムUC オリジナルサウンドトラック 1 - 澤野弘之
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