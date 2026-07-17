家族経営商店のメタボ親父の正体は、元・最強の殺し屋！　日々、家族の日常を守る『SAKAMOTO DAYS』

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あと半年で第2期放送開始。

『SAKAMOTO DAYS』

昨年12月の「ジャンプフェスタ2026 ジャンプスーパーステージ」で第2期が発表された『SAKAMOTO DAYS』。その後の情報では、放送は2027年1月に決定。ティザービジュアルやティザーPVも発表されている。

©鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

ティザーPVでは、妻である葵の姿に変装して教育実習生として潜入する坂本や、学生として授業に参加しながらJCC内で情報を探るシンの新たな舞台での活躍を見ることができる。また、追加キャストとして戸谷菊之介、渡辺美佐、藤 真秀の出演も発表された。

第2期制作決定PV



©鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

恋に落ちて引退した殺し屋は、妻との「人を殺さない」という約束を誓う

©鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

2025年冬アニメ、夏アニメとして2クール放送された『SAKAMOTO DAYS』。伝説の殺し屋として名を馳せていた坂本は葵と恋に落ち、殺し屋を引退。娘も生まれ、家族で坂本商店を経営していた。しかし、懸賞金をかけられた坂本を狙い、次々と殺し屋が襲ってくる。妻との「人を殺さない」という約束を守りながら、坂本は家族との平穏な暮らしを守っていく。

第1期第2クールでは、坂本を狙う黒幕・スラー（X）が活動を本格化させ、その陰謀をくじくため、坂本たちはJCC（殺し屋養成学校）へ潜入する転入試験を受験する。第2期は坂本たちとスラー、それから坂本が所属していたJAA（日本殺し屋連盟）、この三勢力が殺し屋社会全体を巻き込む大きな戦いへ発展し、過去の因縁も含めて物語が盛り上がることが予想される。放送開始まであと半年。今年中に第1期をおさらいしておこう。