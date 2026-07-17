【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第36回
殺し屋社会全体を巻き込む大きな戦いへ発展する第2期は2027年1月放送開始
家族経営商店のメタボ親父の正体は、元・最強の殺し屋！ 日々、家族の日常を守る『SAKAMOTO DAYS』
2026年07月17日 19時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
あと半年で第2期放送開始。
『SAKAMOTO DAYS』
昨年12月の「ジャンプフェスタ2026 ジャンプスーパーステージ」で第2期が発表された『SAKAMOTO DAYS』。その後の情報では、放送は2027年1月に決定。ティザービジュアルやティザーPVも発表されている。
ティザーPVでは、妻である葵の姿に変装して教育実習生として潜入する坂本や、学生として授業に参加しながらJCC内で情報を探るシンの新たな舞台での活躍を見ることができる。また、追加キャストとして戸谷菊之介、渡辺美佐、藤 真秀の出演も発表された。
第2期制作決定PV
©鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
恋に落ちて引退した殺し屋は、妻との「人を殺さない」という約束を誓う
2025年冬アニメ、夏アニメとして2クール放送された『SAKAMOTO DAYS』。伝説の殺し屋として名を馳せていた坂本は葵と恋に落ち、殺し屋を引退。娘も生まれ、家族で坂本商店を経営していた。しかし、懸賞金をかけられた坂本を狙い、次々と殺し屋が襲ってくる。妻との「人を殺さない」という約束を守りながら、坂本は家族との平穏な暮らしを守っていく。
第1期第2クールでは、坂本を狙う黒幕・スラー（X）が活動を本格化させ、その陰謀をくじくため、坂本たちはJCC（殺し屋養成学校）へ潜入する転入試験を受験する。第2期は坂本たちとスラー、それから坂本が所属していたJAA（日本殺し屋連盟）、この三勢力が殺し屋社会全体を巻き込む大きな戦いへ発展し、過去の因縁も含めて物語が盛り上がることが予想される。放送開始まであと半年。今年中に第1期をおさらいしておこう。
作品情報
原作：鈴木祐斗（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
監督：渡辺正樹
シリーズ構成：岸本 卓
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第35回
アニメぼっち最高！ 高校生活をぼっちで過ごしていた遙は、異世界でもぼっちだった。『ひとりぼっちの異世界攻略』
-
第34回
アニメ『黒子のバスケ』の藤巻忠俊が描く「殺し屋アクション×学園コメディ」の『キルアオ』
-
第33回
アニメ銀河怪獣やっつけて帰ってきたら地球が凍り付いていた件について。主人公と登場するロボットの友情物語『スノウボールアース』
-
第32回
アニメ「俺の名を言ってみろ！」ジャギとの戦いが待ち受ける第2クールは2027年開始。『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』
-
第31回
アニメ不器用で、じれったくて、それでも愛おしい4人の高校生の青春群像劇。『氷の城壁』第2期はどう進む？
-
第30回
アニメ超一流の殺し屋の次のミッションは婚活！？ 殺し屋と結婚詐欺師のバディが挑む婚活バトルアクション『マリッジトキシン』
-
第29回
アニメ幼なじみの待つ塔へ！ 落ちこぼれ魔法学院生ウイルは約束を守れるのか？ 『杖と剣のウィストリア』Season3制作決定
-
第28回
アニメ第5期はどうなる？ 波乱の無人島サバイバル試験が終わり、2年生2学期へ進む『ようこそ実力至上主義の教室へ』
-
第27回
アニメ和也と千鶴、同棲開始の第6期発表。雨宮 天、悠木 碧、東山奈央らがヒロインのラブコメ『彼女、お借りします』
-
第26回
アニメ「えっ！ここで終わるの！？」 放送終了後第2期制作を発表、AnimeExpo2026で超ティザーPVを解禁した『とんがり帽子のアトリエ』
- この連載の一覧へ