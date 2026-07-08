和也と千鶴、同棲開始の第6期発表。雨宮 天、悠木 碧、東山奈央らがヒロインのラブコメ『彼女、お借りします』

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第4期・第5期のハワイアンズ編を超え、ついに第6期・同棲編へ

『彼女、お借りします』

木ノ下和也がレンタル彼女である水原千鶴を本当の彼女だと家族や友人に嘘をついてしまったことから始まるラブコメ『彼女、お借りします』。2026年春アニメとして放送された第5期の最終話・満足度60「寂しさと彼女-サビカノ-」の放送後に、第6期（同棲編）の制作決定が発表され、キャラクターデザイン平山寛菜描き下ろし第6期解禁イラストが公開された。

第6期の情報はまだ公開されていないが、「同棲編」と銘打たれている通り、和也と千鶴の共同生活（二人きりではないが）が描かれる。“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか？

積み重ねてきた嘘が限界に達した、ハワイアンズ編のカオス展開

2020年夏から5期にわたって放送されてきた『彼女、お借りします』。嘘から始まった、ダメダメ大学生の和也と、理想の彼女像である千鶴の関係は、第3期の映画制作編までで積み重ねた絆によって変化を見せ始めた。しかし、先送りにしてきた嘘はさらに大きく膨らみ、和也の元カノ・麻美によってその限界を超えようとしてた。

これまでない緊迫した展開、ヒロインたちの思惑がからみあい修羅場を迎えた第4期・第5期ハワイアンズ編。そして、隣同士であったアパートの火事から、千鶴の家で同棲することになる和也。いよいよ次のステージへと進む第6期の前に、第5期まで全60エピソードの長丁場となるが、これまでの二人の歩みを振り返っておきたい。