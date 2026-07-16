ぼっち最高！　高校生活をぼっちで過ごしていた遙は、異世界でもぼっちだった。『ひとりぼっちの異世界攻略』

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

再び“ぼっち”遥の冒険が始まる第2期発表。

『ひとりぼっちの異世界攻略』

配信で開催された「オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026 第2弾」で第2期が発表された『ひとりぼっちの異世界攻略』。第2期制作決定ビジュアルのほか、原作・五示正司は「餅は餅屋主義者なので画はイラストレーターさん（榎丸さく先生）、漫画は漫画家さん（びび先生）。アニメはアニメ会社（ハヤブサフィルム）様と監督様に任せるのが一番をポリシーに……|дﾟ)ﾁﾗ 是非2期もご視聴いただけましたら感謝感涙です」とコメントしている。

また、原作イラスト・榎丸さく、原作コミック・びびからイラスト＆コメントが到着。第2期の詳細は明らかになっていないので続報を待とう。

ハズレスキルの組み合わせでチートを超える異世界攻略

2024年秋アニメとして放送された『ひとりぼっちの異世界攻略』。クラス全員が異世界転生し、余り物のスキルを押しつけられた遙は、そのスキルの一つ「ぼっち」の効果でパーティを組めなくなった。元々ぼっち好きの遙はぼっち生活を満喫しながらハズレスキルを組み合わせて難局を突破していく。

第1期終盤には委員長と並ぶ人気キャラ・アンジェリカが登場。遙になつき、委員長ら他のクラスメイトともなじんでいくアンジェリカは第2期でも活躍が期待される。アンジェリカのCVを担当する早見沙織は「ほぼ声にならない息で感情を伝えてきたアンジェリカさんでしたが、第2期ではどうなるのか…ご注目いただければと思います」とコメントしている。