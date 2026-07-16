【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第35回
アンジェリカ（CV：早見沙織）の登場で盛り上がる異世界攻略
ぼっち最高！ 高校生活をぼっちで過ごしていた遙は、異世界でもぼっちだった。『ひとりぼっちの異世界攻略』
2026年07月16日 19時30分更新
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再び“ぼっち”遥の冒険が始まる第2期発表。
『ひとりぼっちの異世界攻略』
配信で開催された「オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026 第2弾」で第2期が発表された『ひとりぼっちの異世界攻略』。第2期制作決定ビジュアルのほか、原作・五示正司は「餅は餅屋主義者なので画はイラストレーターさん（榎丸さく先生）、漫画は漫画家さん（びび先生）。アニメはアニメ会社（ハヤブサフィルム）様と監督様に任せるのが一番をポリシーに……|дﾟ)ﾁﾗ 是非2期もご視聴いただけましたら感謝感涙です」とコメントしている。
また、原作イラスト・榎丸さく、原作コミック・びびからイラスト＆コメントが到着。第2期の詳細は明らかになっていないので続報を待とう。
ハズレスキルの組み合わせでチートを超える異世界攻略
2024年秋アニメとして放送された『ひとりぼっちの異世界攻略』。クラス全員が異世界転生し、余り物のスキルを押しつけられた遙は、そのスキルの一つ「ぼっち」の効果でパーティを組めなくなった。元々ぼっち好きの遙はぼっち生活を満喫しながらハズレスキルを組み合わせて難局を突破していく。
第1期終盤には委員長と並ぶ人気キャラ・アンジェリカが登場。遙になつき、委員長ら他のクラスメイトともなじんでいくアンジェリカは第2期でも活躍が期待される。アンジェリカのCVを担当する早見沙織は「ほぼ声にならない息で感情を伝えてきたアンジェリカさんでしたが、第2期ではどうなるのか…ご注目いただければと思います」とコメントしている。
作品情報
原作：五示正司 （オーバーラップ文庫刊）
原作イラスト：榎丸さく
原作コミック：びび（「コミックガルド」連載）
監督：鹿住朗生
キャスト：梅田修一朗、白石晴香、早見沙織 ほか
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