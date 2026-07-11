超一流の殺し屋の次のミッションは婚活！？　殺し屋と結婚詐欺師のバディが挑む婚活バトルアクション『マリッジトキシン』

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獣使いとのバトルを終え、第2期の敵はどの使い手？。

『マリッジトキシン』

殺し屋×結婚詐欺師の世界一ハードな婚活バトルアクション『マリッジトキシン』。2026年4月から放送された本作の最終話放送後、第2期制作決定が発表された。第2期は2027年1月放送開始予定だ。

第2期放送決定に対し、原作・静脈は「アニメ第2期では、魅力的かつ破天荒なキャラたちが加わり、縦横無尽に暴れ回るのでご期待ください」、漫画・依田瑞稀も「第2期も、大好きなキャラがどんどん登場するので、楽しみにしていただけたらとても嬉しいです」とコメントしている。

第2期決定PV



©静脈・依田瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会

超一流の殺し屋・下呂ヒカルの次のミッションは「婚活」

2024年から2期にわたって放送されてきた『マリッジトキシン』。殺し屋一族の血を残すために強制的に結婚させられる妹に代わり、自分が結婚することにした一流の殺し屋・下呂。しかし女性との交際経験はゼロ。そこで婚活アドバイザーとして協力を求めたのは凄腕の結婚詐欺師・城崎メイ。この異色のバディを待ち受けるのは、殺し屋同士の戦いだった。

毒使いの下呂など特殊な技術を受け継ぐ五大名家。第2期では、第1期で激しい戦いを繰り広げた獣使い以外の名家との戦いが繰り広げられることが予想される。アニメーション制作を担当しているボンズフィルムのクオリティの高いアクションシーンは、第2期以降でも期待大。第2期の前に、物語の序章となる第1期を観て、冬の放送に備えよう。