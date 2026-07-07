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【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第26回

累計発行部数900万部を突破した王道魔法ファンタジー

「えっ！ここで終わるの！？」　放送終了後第2期制作を発表、AnimeExpo2026で超ティザーPVを解禁した『とんがり帽子のアトリエ』

2026年07月07日 19時00分更新

文● MOVIEW 清水

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とんがり帽子のアトリエ 上巻　初回生産限定版 [Blu-ray]

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AnimeExpo2026で第2期 超ティザーPV解禁！　つばあり帽を被ったココの姿が意味するものは？
『とんがり帽子のアトリエ』

　2026年春アニメの中で、その映像美と世界観で人気を博した『とんがり帽子のアトリエ』。その最終話となる第13話放送後には第2期制作決定が発表され、原作・白浜鴎からは「「えっ！ここで終わるの！？」と驚かれたかと思いますが、原作者として待つ価値アリ！の太鼓判を押させていただきたい」とのコメントとエンドカードも披露された。

原作・白浜鴎新規描き下ろしのココたちアトリエメンバーが勢揃いしたエンドカード

　アメリカ・ロサンゼルスで開催されたAnimeExpo2026では早くも第2期 超ティザーPVが解禁され、幻想的で美しい魔法の世界の裏側に黒い影を落とす秘密や禁忌がより濃く描かれた映像となっている。

意味深な、つばあり帽を被ったココの姿も登場

©白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

第2期 超ティザーPV

©白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

第2の試験に挑む主人公たちたちを狙うつばあり帽の禁止魔法　第2期の前に第1期を観ておこう

©白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

　2026年4月より放送された『とんがり帽子のアトリエ』。キーフリーの弟子として魔法使いを目指すココたちが成長する姿を描いた第1期は、原作の持つ美しい絵の魅力をアニメでも見事に表現し、高く評価されている。その一方で魔法の秘密、そして禁止魔法の存在といったこの世界の影の部分が物語にからみ、第2期では敵対勢力であるつばあり帽との対立が本格化していくと予想される。

　原作は累計発行部数900万部を突破し、現在第16巻まで発売されている王道魔法ファンタジー。世界中で数々の賞を受賞している白浜 鴎の原作コミックは「モーニング・ツー」にて連載中。第2期の放送時期はまだ未定なので、第2期の前に第1期をぜひ抑えておきたい。

作品情報
原作：白浜 鴎「とんがり帽子のアトリエ」（講談社「モーニング・ツー」連載） 監督：渡辺 歩
キャスト：本村玲奈、花江夏樹、山村 響　ほか

©白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

⇒『とんがり帽子のアトリエ』のあらすじや詳細はこちら

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