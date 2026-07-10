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【次期アニメ完全予習ガイド】放送前に原作＆前作を網羅せよ！ 第29回

『ダン待ち』の大森藤ノ原作　杖と剣のハイファンタジー

幼なじみの待つ塔へ！　落ちこぼれ魔法学院生ウイルは約束を守れるのか？　『杖と剣のウィストリア』Season3制作決定

2026年07月10日 19時30分更新

文● MOVIEW 清水

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『杖と剣のウィストリア』Season2 上巻（特装限定版） [Blu-ray]

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ウィル、エルファリアの待つ塔へ
『杖と剣のウィストリア』Season3発表

　魔法至上主義の世界で、魔法が使えないウィルが剣の力で成り上がっていく『杖と剣のウィストリア』。2026年4月から放送されたSeason2の最終話では、キャラクターデザイン・小野早香描き下ろしの記念ビジュアルと、制作決定特報が解禁された。

キャラクターデザイン・小野早香描き下ろし記念ビジュアル

©大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

　Season3の情報はまだ明らかになっていないが、ウィルの実力が周囲に認められるようになるSeason1、魔法学院のライバルたちと競い合い、ともに試練を乗り越えて「塔」へ進む資格を得るSeason2を経て、Season3ではいよいよエルファリアの待つ塔を舞台に、ここからが本番となる本格ファンタジーが描かれると予想される。

第2期 超ティザーPV

©大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

魔法が使えない少年が挑む、塔の頂き

©大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

　2024年から2期にわたって放送されてきた『杖と剣のウィストリア』。魔法が使えず、周囲から冷たい視線を浴びていた少年ウィルが目指すのは、幼なじみのエルファリアとの「一緒に塔の頂上から夕日を見る」という約束を果たすこと。世界最高峰の魔導士となったエルファリアが待つ塔を目指し、剣の力でその資格を得たウィル。世界の中枢である巨大な塔にいたるSeason2までをいまのうちに復習しておきたい。

　『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノと漫画家・青井 聖による漫画を原作に描かれる、杖と剣のハイファンタジー『杖と剣のウィストリア』。ハイクオリティな作画と迫力あるアクションシーン、落ちこぼれ魔法学院生の成長物語と見どころ満載の作品だ。

作品情報
原作：大森藤ノ 漫画：青井聖 総監督：吉原達矢 監督：中野英明
キャスト：天﨑滉平、関根明良、天野聡美　ほか

©大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

⇒『杖と剣のウィストリア』のあらすじや詳細はこちら

⇒『杖と剣のウィストリア』Season2のあらすじや詳細はこちら

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