幼なじみの待つ塔へ！　落ちこぼれ魔法学院生ウイルは約束を守れるのか？　『杖と剣のウィストリア』Season3制作決定

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ウィル、エルファリアの待つ塔へ。

『杖と剣のウィストリア』Season3発表

魔法至上主義の世界で、魔法が使えないウィルが剣の力で成り上がっていく『杖と剣のウィストリア』。2026年4月から放送されたSeason2の最終話では、キャラクターデザイン・小野早香描き下ろしの記念ビジュアルと、制作決定特報が解禁された。

Season3の情報はまだ明らかになっていないが、ウィルの実力が周囲に認められるようになるSeason1、魔法学院のライバルたちと競い合い、ともに試練を乗り越えて「塔」へ進む資格を得るSeason2を経て、Season3ではいよいよエルファリアの待つ塔を舞台に、ここからが本番となる本格ファンタジーが描かれると予想される。

第2期 超ティザーPV



©大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

魔法が使えない少年が挑む、塔の頂き

2024年から2期にわたって放送されてきた『杖と剣のウィストリア』。魔法が使えず、周囲から冷たい視線を浴びていた少年ウィルが目指すのは、幼なじみのエルファリアとの「一緒に塔の頂上から夕日を見る」という約束を果たすこと。世界最高峰の魔導士となったエルファリアが待つ塔を目指し、剣の力でその資格を得たウィル。世界の中枢である巨大な塔にいたるSeason2までをいまのうちに復習しておきたい。

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノと漫画家・青井 聖による漫画を原作に描かれる、杖と剣のハイファンタジー『杖と剣のウィストリア』。ハイクオリティな作画と迫力あるアクションシーン、落ちこぼれ魔法学院生の成長物語と見どころ満載の作品だ。