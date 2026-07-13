【3日間限定】レモンサワー200円！銀だこ新業態、神田に本日オープン

築地銀だこは、新ブランド「銀だこ点心酒場」の1号店となる「銀だこ点心酒場 神田駅南口店」を7月13日にオープンします。

新業態では、店内で皮から手作りする小籠包をはじめ、本格点心や中華料理を提供します。築地銀だこの看板商品「ぜったいうまい!!たこ焼」も販売し、点心や中華料理とあわせて注文できます。

オープンを記念し、7月13日～15日の3日間は、「角ハイボール」を253円、「こだわり酒場のレモンサワー」を220円で販売するキャンペーンを実施します。

小籠包にたこ焼に！「銀だこ点心酒場」新オープン

＜看板メニュー「自家製 小籠包」は店内で皮から手作り！＞

▲自家製 小籠包（5個入り） 858円

店内で皮から一つひとつ手作りする小籠包です。職人が皮を練り、伸ばし、特製餡とスープを包み上げます。

肉の旨みをしっかり感じられるという「自家製 肉焼売」や、海老のプリプリとした食感が特徴の「自家製 海老焼売」もラインアップします。

▲自家製 肉焼売（5個入り） 913円

▲自家製 海老焼売（5個入り） 913円



＜お酒と好相性の中華料理を多数ラインアップ＞

その他、食肉センターから直送されるレバーを使用した「ぜったいうま!!いレバニラ炒め」や、豚バラ肉を柔らかく煮込んだ「東坡肉（トンポーロー）」もラインアップします。

さらに、中華料理の定番メニュー「棒棒鶏（バンバンジー）」「よだれ鶏」「海老マヨ」など、お酒との相性を追求した多彩な料理を用意します。

▲ぜったいうま!!いレバニラ炒め 638円

▲東坡肉 748円

▲よだれ鶏 638円

▲棒棒鶏 638円

▲海老マヨ 528円

▲自家製チャーシュー 748円

▲ぜったいうまい!!たこ焼（3個入り） 374円

築地銀だこの看板商品「ぜったいうまい!!たこ焼」も、点心や中華料理とあわせて提供します。



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銀だこ点心酒場 神田駅南口店

住所：東京都千代田区鍛冶町2丁目1-4 盛光ビル2F

アクセス：JR中央線・山手線・京浜東北線「神田駅」南口より徒歩1分

東京メトロ銀座線「神田駅」1番出口より徒歩1分

営業時間：

ランチ 11時30分～14時30分（L.O.14時） ※ランチ営業は7月21日より開始

ディナー 16時～23時（L.O.22時）

席数：66席（テーブル60席、カウンター10席、個室 1室／6席）

たこ焼だけじゃない！

銀だこといえばたこ焼のイメージですが、今回は本格点心や中華料理を楽しめる新業態ということで気になります。手作りの小籠包や中華料理と、いつものたこ焼を一緒に味わえるのは新鮮な組み合わせです。

オープン記念キャンペーンではドリンクがお得になるので、気になる人はこの機会に新しい「銀だこ」の酒場を体験してみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月13日

※価格は税込み表記です。