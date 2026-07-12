朗報。セブン限定「シュガーバターの木アイス」が復活してるよ！去年220万個売れた！

セブン-イレブンでは、「シュガーバターの木アイス」（354円）を年7月8日より順次発売中です（沖縄を除く）。
数量限定発売「シュガーバターの木アイス」
バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」が監修した商品で、2025年4月に登場した際には、累計220万個を売り上げました。今回、復活です。
「シュガーバターの木」のおいしさはそのまま、ひんやりアイス仕立てにした一品。オリジナルと同様、シリアル素材とホワイトチョコレートを使用し、香ばしさとミルキーさにとことんこだわっているそうです。
蓋を開けると香ばしさを演出する一面の“フィアンティーヌ”。天面に“ホワイトチョコレートコーチング”を流しかけ、発酵バターを練り込んだ“ホワイトチョコレートアイス”と一緒に楽しめるといいます。
さらに、ほんのりと塩味を効かせた“シュガーバターの木風クッキー”もごろっとしのばせています。ライ麦粉・全粒粉使用のシリアル生地イメージのクッキーは、ミルキー感たっぷりのアイスと相性抜群だそうですよ。
今年も登場してうれしい！
人気のアイスクリームが待望の再販決定となりました！これはセブン-イレブンで探すほかありませんね。
前回は食べられなかった人も、また食べたい！と再販を待ち望んでいた人も、見つけたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか？
（※文中の価格はすべて税込）
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