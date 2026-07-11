RTX 5060＆32GBメモリー搭載G TUNEが24万円台。国内生産・3年保証モデルが14％オフ

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【Amazonプライムデーセール】マウスコンピューター ゲーミングノートPC「G TUNE P6」をチェック！

マウスコンピューターのゲーミングノートPC「G TUNE P6」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格289,801円のところ、14％オフの249,800円で販売中。

20万円を超えるゲーミングノートなら、保証やサポートも気になるところ。今回セール対象となっている「G TUNE P6」は、国内生産に加え、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日電話サポートを備える。32GBメモリや180Hz対応WQXGA液晶も採用し、本格的な仕様だ。安心感も重視してゲーミングノートを選びたいなら、この価格は見逃せない。

①180Hz対応WQXGA液晶と32GBメモリを搭載

16型WQXGA（2560×1600）ノングレア液晶は、180Hzのリフレッシュレートと16:10のアスペクト比を採用。32GB DDR5メモリや500GB NVMe Gen4 SSDに加え、GeForce RTX 5060 Laptop GPUとCore i5-13500HXを搭載する。

②国内生産・3年保証で購入後もサポート

日本国内生産に加え、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日電話サポートを用意。前面にはプライバシーシャッター付き100万画素Webカメラを備えるほか、バッテリーマネージャーも標準付属する。

③USB PD対応Type-Cなど充実したインターフェース

USB Type-CはUSB PDの入出力と映像出力に対応し、Mini DisplayPortやHDMIも備える。Wi-Fi 6EやBluetooth 5、有線LANに対応するほか、1ゾーン設定対応RGB LED日本語キーボードを採用している。

製品スペック

【CPU】Core i5-13500HX

【メモリ】32GB（DDR5）

【ストレージ】500GB SSD（NVMe Gen4）

【ディスプレー】16型 WQXGA（2560×1600）ノングレア、180Hz、16:10

【その他】国内生産、3年間センドバック修理保証