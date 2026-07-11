Amazonセール情報大紹介！ 第2035回
RTX 5060＆32GBメモリー搭載G TUNEが24万円台。国内生産・3年保証モデルが14％オフ
2026年07月11日 21時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】マウスコンピューター ゲーミングノートPC「G TUNE P6」をチェック！
マウスコンピューターのゲーミングノートPC「G TUNE P6」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格289,801円のところ、14％オフの249,800円で販売中。
20万円を超えるゲーミングノートなら、保証やサポートも気になるところ。今回セール対象となっている「G TUNE P6」は、国内生産に加え、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日電話サポートを備える。32GBメモリや180Hz対応WQXGA液晶も採用し、本格的な仕様だ。安心感も重視してゲーミングノートを選びたいなら、この価格は見逃せない。
①180Hz対応WQXGA液晶と32GBメモリを搭載
16型WQXGA（2560×1600）ノングレア液晶は、180Hzのリフレッシュレートと16:10のアスペクト比を採用。32GB DDR5メモリや500GB NVMe Gen4 SSDに加え、GeForce RTX 5060 Laptop GPUとCore i5-13500HXを搭載する。
②国内生産・3年保証で購入後もサポート
日本国内生産に加え、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日電話サポートを用意。前面にはプライバシーシャッター付き100万画素Webカメラを備えるほか、バッテリーマネージャーも標準付属する。
③USB PD対応Type-Cなど充実したインターフェース
USB Type-CはUSB PDの入出力と映像出力に対応し、Mini DisplayPortやHDMIも備える。Wi-Fi 6EやBluetooth 5、有線LANに対応するほか、1ゾーン設定対応RGB LED日本語キーボードを採用している。
製品スペック
【CPU】Core i5-13500HX
【メモリ】32GB（DDR5）
【ストレージ】500GB SSD（NVMe Gen4）
【ディスプレー】16型 WQXGA（2560×1600）ノングレア、180Hz、16:10
【その他】国内生産、3年間センドバック修理保証
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2034回
トピックス11万円台ノートPCでゲームもしたいなら。RTX 3050搭載MSI「Thin 15 B13U」セール中
-
第2033回
トピックスRyzen 5搭載14型ノートPCが44％オフ。Lenovo「IdeaPad Slim 3」が109,800円に
-
第2032回
トピックス17.3型ノートPCを選ぶなら今！ RTX 5060搭載MSI「Katana 17 HX B14」がセールで21万円切り
-
第2031回
トピックス365 Personal搭載14型モバイルノートが12％オフセール。プライムデーはdynabookを買おう
-
第2030回
トピックス16型有機ELのCopilot+ PCが15万円台に。ASUS「Vivobook S 16」がプライムデーで24％オフ
-
第2030回
トピックスわかる人だけ買うべき！2万1000円のWindows 11 Pro搭載ノート「VersaPro タイプVR」／Amazonプライムデー
-
第2030回
トピックス初めての電動歯ブラシに狙い目！ オーラルB iO2が5980円に【Amazon限定プライムセール】
-
第2029回
トピックス仕事用ノートPCを買うなら注目！ Core i7搭載FMVがプライムデーで12万円台
-
第2028回
トピックスプライムデーならAI PCにも手が届く！ Ryzen AI 5搭載ASUS「Vivobook 14」が18％オフ
-
第2027回
トピックス【プライムデー】安心の国内生産・3年保証付で99,980円。15.6型ノートPC「mouse A5」
- この連載の一覧へ