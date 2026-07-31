持ち運び快適な約970gで最大50TOPS。AI PC「HP OmniBook 7 Aero」が13万9800円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】HP ノートPC「HP OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H4PA-AAAA）」をチェック！

HPのノートPC「HP OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H4PA-AAAA）」がAmazonタイムセール対象。過去価格169,800円のところ、18％オフの139,800円で販売中。

約970gの軽量ボディに、最大50TOPSのNPUを搭載したAI PCが登場。HPの「HP OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H4PA-AAAA）」は、AMD Ryzen AI 5 340プロセッサーや16GBメモリ、512GB SSDを採用し、13.3型WUXGAディスプレーやWindows Hello対応の顔認証なども備えている。

①約970gの軽量ボディと長時間バッテリー

約970gの軽量ボディは、最大15時間30分のバッテリー駆動にも対応。約297×211×16.5～17.4mmの薄型設計に、バックライト付き日本語キーボードを組み合わせている。

②400nit対応の13.3型WUXGAディスプレー

13.3型ディスプレーは、1920×1200ドットのWUXGA解像度とIPS方式を採用。非光沢仕上げに加え、輝度400nit、sRGB 100％、最大1677万色に対応し、外部ディスプレイは最大3840×2160ドットまで出力できる。

③Wi-Fi 6E対応と1年間の保証・サポート

Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応し、AMD Radeon 840Mグラフィックスをプロセッサーに内蔵。1年間の引き取り修理サービスとパーツ保証に加え、使い方サポートも1年間利用できる。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 340プロセッサー

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

【ディスプレー】13.3型 WUXGA（1920×1200）IPS・非光沢（400nit、sRGB 100％）