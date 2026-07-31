Amazonセール情報大紹介！ 第2127回
M5搭載MacBook Airを安く買う！ 16GBメモリ／1TB SSDモデルが261,414円に
2026年07月31日 20時00分更新
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Apple 2026 MacBook Air（M5・13インチ）をチェック！
Appleのノートパソコン「MacBook Air（M5・13インチ）」がAmazonで販売中。16GBメモリ／1TB SSDのモデルが、Apple公式では278,800円のところ、1万7,386円安い261,414円で購入できます（色はスカイブルーとシルバー）。
Amazonでは気まぐれのようにApple製品の値引きを行ったり、終了しており、現時点ではMacBook Air M5 13インチのスカイブルーとシルバー、そしてミッドナイトがその対象に。スターライトは278,800円のまま。ミッドナイトは5%引きの264,719円です。値引き対象と金額はよく変わるようなので、気になるならこまめにチェックしてみましょう！
持ち運びやすい薄型ボディーと、日常用途には十分以上の処理性能を両立しているのが、M5チップを搭載した13インチMacBook Airです。約1.23kgの本体に13.6インチのLiquid Retinaディスプレイを搭載し、最大18時間のバッテリー駆動にも対応。今回の16GBメモリ／1TB SSDモデルなら、複数のアプリを使った作業に加え、写真や動画などのデータも本体に余裕を持って保存できます。
M5チップを搭載した13インチモデル
2026 MacBook Air M5は、AppleのM5チップを搭載した13インチモデル。最大18時間のバッテリー駆動に対応し、外出先でも電源を気にせず使える時間が長い。複数のアプリを開いたまま作業する場面でも動作が重くなりにくいスペックです。
メモリ16GB、ストレージ1TBの容量
ユニファイドメモリは16GB、ストレージは1TB SSDを搭載。写真や動画、書類などを本体に保存しながら使える容量で、日常的な作業から趣味用途まで幅広く扱いやすいのも特徴です。
13.6インチLiquid Retinaと約1.23kgの本体
ディスプレイは13.6インチのLiquid Retinaを採用し、10億色表示に対応します。重量は約1.23kgでバッグに入れて持ち歩きやすいサイズ。Thunderbolt 4ポートを2基備え、最大2台の外部ディスプレイ接続に対応しています。
性能と携帯性のバランスを重視するなら、13インチMacBook Airは有力な選択肢です。一方で、搭載するThunderbolt 4ポートは2基で、SDカードスロットやUSB-A端子はありません。カメラや外付けストレージなどを複数接続する人は、USBハブや変換アダプターも併せて検討するとよいでしょう。Amazonでは色によって価格が異なるため、購入前には選択したカラーと最終価格の確認も必要です。
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