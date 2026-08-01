Amazonセール情報大紹介！ 第2125回
Core Ultra X7・最大50TOPS搭載。24時間動く16型OLEDノート「Acer Swift 16 AI」
2026年08月01日 20時00分更新
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【Amazonタイムセール】Acer ノートPC「Acer Swift 16 AI（SF16-71T-H73Z/E）」をチェック！
AcerのノートPC「Acer Swift 16 AI」がAmazonタイムセール対象。317,980円で販売中。
「画面の見やすさは譲れない。でも、16インチを持ち歩くのは大変そう」。そんなイメージを変えてくれるのがAcerの「Swift 16 AI」だ。約1.5kgのボディに16インチ2.8K OLEDディスプレイを搭載し、外でも大画面を活用しやすい。約24時間駆動やCopilot+ PC対応など、持ち歩いて使うことまで見据えた機能も備えている。
①16インチでも持ち歩きやすい薄型・軽量設計
約1.5kgの軽量ボディに、最薄部約10.61mmのスリムなテーパードデザインを採用。約24時間駆動のバッテリーを備え、外出先へも持ち出しやすい。さらに180°ヒンジを採用し、使用シーンに合わせて柔軟に画面角度を調整できる。
②2.8K OLEDと120Hzで映像も操作も滑らか
16インチの2.8K OLEDタッチディスプレイは、DCI-P3 100％の広色域やVESA DisplayHDR True Black 500認証に対応。120Hzリフレッシュレートにより映像やスクロールを滑らかに表示するほか、Eyesafe 2.0認証によりブルーライトを抑えながら高い色再現性も備えている。
③AI機能を支える専用エンジンと操作性にも注目
インテル AI Boost専用エンジンを搭載したCopilot+ PCで、CocreatorやLive Captions、Windows Studio EffectsなどのAI機能に対応。MPP2.0スタイラス対応の大型ハプティックタッチパッドやCopilotキーも備え、直感的な操作をサポートする。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra X7 358H
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】16インチ 2.8K（2880×1800）OLED（120Hz・タッチ対応）
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