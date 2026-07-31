レインブーツは大げさ、そんな日に！ ミズノの防水シューズが9644円

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雨の日の靴、濡れないだけでは物足りない。ガンガン歩けて疲れないシューズがあれば助かるのに……と思っているなら、チェックする価値があるのが「ミズノ ME-05 GTX II」。Amazonにて参考価格16,500円から42%OFFの9,644円で販売されています（6月19日現在）。

雨の日用の靴は欲しいものの、長靴やレインシューズでは大げさに感じることもあります。ミズノ「ME-05 GTX II」は、GORE-TEXファブリクスを搭載した、普段使いしやすい防水ウォーキングシューズです。ミッドソールにはMIZUNO ENERZYを採用し、足幅はゆったりした3E相当。通勤や買い物、旅行中の街歩きなど、天候が読みにくい日の一足として候補になります。ただし、サイズやカラーによって価格や販売元が変わるため、購入前の確認は欠かせません。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日でも履きやすいGORE-TEX仕様

GORE-TEXファブリクスを搭載しているので、雨の日の街歩きに向いた防水仕様となっています。駅までの10分、コンビニまでの往復、濡れた歩道を歩く日などでも、普通のスニーカーより安心感があります。

歩きやすさを支えるMIZUNO ENERZY

ミッドソールにはMIZUNO ENERZYを採用。やわらかさと反発感があり、長めに歩く日にも頼れます。通勤などで階段の昇り降りが多い人、週末にショッピングモールをぐるぐる歩く人にも合いそうです。

服に合わせやすいシンプル顔

縫製を抑えたすっきりしたアッパーデザインで、スポーツ感が強すぎません。デニム、チノパン、黒いパンツあたりと合わせやすいバランスです。

まとめ：通勤も散歩も雨の日もコレでいい

GORE-TEX搭載モデルでありながら、レインブーツのような見た目ではなく、普段履きとして使いやすい点が「ME-05 GTX II」の魅力です。一方、GORE-TEXは靴内部への水の浸入を抑える素材であり、濡れた床での滑りにくさを保証するものではありません。レビューにはサイズがやや小さく感じられるという意見や、濡れたタイルで滑りやすいという意見もあります。サイズ感を確認し、雨天時には路面状況にも注意して使うのがよいでしょう。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。