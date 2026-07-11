ち運びラクラク！Jackery 288Whポータブル電源『300D』がAmazonプライムデーで25％オフ18,675円

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】Jackery ポータブル電源「300D」をチェック！

Jackeryのポータブル電源「300D」がAmazonプライムデーセール対象に。参考価格24,990円のところ、25％オフの18,675円で販売中（７月１１日現在）。

ポータブル電源は欲しいが、クローゼットの奥にしまい込むような大型モデルまでは必要ない。非常時の備えとして置いておくだけでなく、普段から気軽に持ち出して使いたい。そんなニーズに応えるのが、肩掛けストラップを備えたJackeryの「300D」だ。

①肩掛けできるコンパクト設計

約12cm四方のコンパクトな本体に288Whの容量を搭載。重量は約2.5kgで、ハンドストラップと肩掛けストラップが付属する。ポータブル電源としては持ち運びやすさを重視した設計で、自宅内の移動はもちろん、アウトドアや車内への持ち出しにも対応する。

②USB Type-C機器をまとめて充電

USB Type-Cポートを3基搭載し、そのうち2基は最大140W出力に対応。ノートPCやタブレット、スマートフォンなど幅広い機器へ給電できる。容量は288Wh、合計最大300W出力に対応しており、USB Type-C中心の環境で活用しやすい構成だ。

③リン酸鉄採用で長く使える

バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオンセルを採用。約4000回の充放電後も初期容量の70％以上を維持する。さらにファンレス設計による0dB動作にも対応。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！