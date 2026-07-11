Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第212回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
ち運びラクラク！Jackery 288Whポータブル電源『300D』がAmazonプライムデーで25％オフ18,675円
2026年07月11日 10時30分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonタイムセール】Jackery ポータブル電源「300D」をチェック！
Jackeryのポータブル電源「300D」がAmazonプライムデーセール対象に。参考価格24,990円のところ、25％オフの18,675円で販売中（７月１１日現在）。
ポータブル電源は欲しいが、クローゼットの奥にしまい込むような大型モデルまでは必要ない。非常時の備えとして置いておくだけでなく、普段から気軽に持ち出して使いたい。そんなニーズに応えるのが、肩掛けストラップを備えたJackeryの「300D」だ。
①肩掛けできるコンパクト設計
約12cm四方のコンパクトな本体に288Whの容量を搭載。重量は約2.5kgで、ハンドストラップと肩掛けストラップが付属する。ポータブル電源としては持ち運びやすさを重視した設計で、自宅内の移動はもちろん、アウトドアや車内への持ち出しにも対応する。
②USB Type-C機器をまとめて充電
USB Type-Cポートを3基搭載し、そのうち2基は最大140W出力に対応。ノートPCやタブレット、スマートフォンなど幅広い機器へ給電できる。容量は288Wh、合計最大300W出力に対応しており、USB Type-C中心の環境で活用しやすい構成だ。
③リン酸鉄採用で長く使える
バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオンセルを採用。約4000回の充放電後も初期容量の70％以上を維持する。さらにファンレス設計による0dB動作にも対応。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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