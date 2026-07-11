1.3kgの軽量ボディに17インチ高精細液晶搭載、LG gram Pro 17が283,000円

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】LG 17型ノートPC「LG gram Pro 17」をチェック！

LGの17型ノートPC「LG gram Pro 17」がAmazonタイムセール対象。過去価格376,300円のところ、25％オフの283,000円で販売中（7月11日現在）。

（6月には「参考価格342,091円のところ、13％オフの299,000円」で販売）

ノートPCでも広い作業領域が欲しい。資料を見比べたり複数のウィンドウを並べたりする機会が多いなら、17インチクラスの大画面は魅力的だ。ただ、大画面ノートを選ぶと重量が気になる。そんな中で注目したいのが、LG gram Pro 17だ。

①持ち歩ける17インチ

17インチの大画面を備えながら、重量は約1,379g。大画面ノートにありがちな「重くて持ち出しにくい」というイメージを抑えた設計が特徴だ。さらにバッテリー駆動時間はアイドル時で最大24時間、動画再生時でも最大17.5時間に対応。

②Core Ultra 7と32GBメモリ

CPUにはインテル Core Ultra 7 355を搭載。32GBメモリと1TB SSDを備えるほか、Copilot+ PCにも対応する。大容量メモリとストレージを標準搭載している点も特徴だ。

③17インチを活かす高精細液晶

ディスプレーは17インチのWQXGA（2560×1600）液晶を採用。縦方向に広い16:10アスペクト比に対応し、作業領域を確保しやすい。さらにDCI-P3 99％の広色域にも対応しており、写真や動画を鮮やかに表示できる点も特徴。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 7 355

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】17型 WQXGA（2560×1600）/ 16:10 / DCI-P3 99％

【その他】Copilot+ PC対応、最大24時間駆動、約1,379g（本体重量）

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！