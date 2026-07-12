Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第206回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
6月よりお得！Core Ultra 7搭載・16GBメモリの15.6型ノートが15万円台に／Amazonプライムデー
2026年07月12日 19時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonタイムセール】HP ノートPC「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAD）」をチェック！
HPのノートPC「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAD）」がAmazonタイムセール対象。参考価格186,141円のところ、16％オフの156,400円で販売中（７月１２日現在）。
6月末には164,980円だったので、お得度アップです！
HPの「15-fd」は、Core Ultra 7や16GBメモリだけでなく、IPS液晶や指紋認証も備えた15.6型ノートだ。スペック表を見ていくと、どこかを大きく割り切った印象のない構成となっている。
①Core Ultra 7と16GBメモリの構成
CPUにはIntel Core Ultra 7 155Hを採用。16GB DDR5-5600メモリと512GB PCIe NVMe SSDを搭載する。Copilotキーも備えている。
②15.6型IPS非光沢ディスプレー
15.6型フルHD（1920×1080ドット）のIPS液晶を搭載。非光沢パネルを採用するほか、グラフィックスにはインテル Arc グラフィックスを内蔵する。
③指紋認証とプライバシー機能
指紋認証センサーやプライバシーカメラシャッターを搭載。USB Type-C、USB Type-A×2、HDMIを備えるほか、Wi-Fi 6やBluetoothにも対応する。認証機能や各種接続機能を利用できる。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 7 155H
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD IPS非光沢液晶
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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