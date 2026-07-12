6月よりお得！Core Ultra 7搭載・16GBメモリの15.6型ノートが15万円台に／Amazonプライムデー

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】HP ノートPC「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAD）」をチェック！

HPのノートPC「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAD）」がAmazonタイムセール対象。参考価格186,141円のところ、16％オフの156,400円で販売中（７月１２日現在）。

6月末には164,980円だったので、お得度アップです！

HPの「15-fd」は、Core Ultra 7や16GBメモリだけでなく、IPS液晶や指紋認証も備えた15.6型ノートだ。スペック表を見ていくと、どこかを大きく割り切った印象のない構成となっている。

①Core Ultra 7と16GBメモリの構成

CPUにはIntel Core Ultra 7 155Hを採用。16GB DDR5-5600メモリと512GB PCIe NVMe SSDを搭載する。Copilotキーも備えている。

②15.6型IPS非光沢ディスプレー

15.6型フルHD（1920×1080ドット）のIPS液晶を搭載。非光沢パネルを採用するほか、グラフィックスにはインテル Arc グラフィックスを内蔵する。

③指紋認証とプライバシー機能

指紋認証センサーやプライバシーカメラシャッターを搭載。USB Type-C、USB Type-A×2、HDMIを備えるほか、Wi-Fi 6やBluetoothにも対応する。認証機能や各種接続機能を利用できる。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 7 155H

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD IPS非光沢液晶

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！