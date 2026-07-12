周囲の音と自分の声を融合する新感覚ヘッドホン「nwm ONE」がAmazonプライムデーでお買い得！

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonプライムデー】NTTソノリティ ワイヤレスヘッドホン「nwm ONE」をチェック！

NTTソノリティのオープンイヤー型ワイヤレスヘッドホン「nwm ONE」がAmazonで割引対象。参考価格39,600円のところ、20％オフの31,680円で販売中（７月１２日現在）。６月末の値引きでは33,480円だったので、今回のプライムデーよりお得に！。

ヘッドホンと聞いて思い浮かぶのは、耳を覆って使うおなじみの形だろう。NTTソノリティの「nwm ONE」は、そんなイメージとは少し異なる製品。オーバーヘッド形状を採用しながら耳をふさがないオープンイヤー型に加え、NTT独自技術やNTT特許技術も搭載するフラッグシップモデルだ。

①ヘッドホンなのに耳をふさがない構造

nwm ONEは、オーバーヘッド形状を採用しながら耳をふさがないオープンイヤー型ワイヤレスヘッドホン。耳を密閉しない構造に加え、自分の音と周囲の音を融合させるデュアル・ループデザインも採用する。ブランドのフラグシップモデルに位置付けられている。

②音漏れと通話を支える独自設計

耳をふさがないオープンイヤー型ながら、耳元に音を閉じ込めるNTT独自技術「PSZ」を搭載。さらに、周囲のノイズを抑えながら声を届けるNTT特許技術「Magic Focus Voice」も採用する。ブランド史上初となる音を操るコア技術のW搭載も特徴だ。

③新開発2wayドライバーによる音響設計

伸びのある高域を再生するφ12mmツイータードライバーと、低歪で低域を再生するφ35mmウーファードライバーを搭載。それぞれを別々のアンプで駆動し、DSP処理も組み合わせる。新開発2wayドライバーを採用した音響設計も特徴のひとつだ。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！