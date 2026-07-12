Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第201回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
玄関がすっきり！山崎実業のトレー付きマグネット傘ホルダーが1,492円に
2026年07月12日 15時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】山崎実業「トレー付きマグネット アンブレラホルダー」をチェック！
山崎実業の「トレー付きマグネット アンブレラホルダー」がAmazonの割引対象。過去過去価格1,980円のところ、25％オフの1,492円で販売中。
傘や鍵、印鑑など、出かける前や荷物の受け取りで使う物は意外と多い。必要な時に限って「あれどこだっけ？」となりがちな物を、1箇所にまとめておける場所があると心強い。山崎実業の「トレー付きマグネット アンブレラホルダー」は、鍵や印鑑などの小物と傘をまとめて収納できるアイテムだ。
①玄関ドアを収納スペースに
スチール製の玄関扉にマグネットで取り付ける収納アイテム。新たに傘立てや収納ラックを置くことなく、玄関ドアを収納スペースとして活用できるのが特徴だ。サイズは約20×7×9.5cm。
②長傘も折りたたみ傘も収納
長傘だけでなく折りたたみ傘にも対応。傘の収納場所として使えるほか、玄関まわりの小物をまとめて置ける構造を採用している。本体の耐荷重は約2kgとなっている。
③トレーとフックで小物を整理
上部には印鑑やペンなどを置けるトレーを搭載。さらに着脱式フックも付属し、鍵や小物の引っ掛け収納にも対応する。フックは好みの位置に取り付けられ、耐荷重は約250gとなっている。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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