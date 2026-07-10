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Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第197回

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

雨の日の正解はこれ。ゴアテックス搭載ミズノの高機能スニーカーが狙い目 【Amazonプライムデー】

2026年07月10日 22時10分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
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街もアウトドアもこれ1足
ウエーブムジン LS GTXが20%オフ

　ミズノのウエーブムジン LS GTXが、Amazonで参考価格25,300円から20%OFFの20,240円で販売されています！

　ミズノのウエーブムジン LS GTXは、トレイルランニングシューズをベースにしたモデルで、アウトドア性能と日常使いのデザインを両立した一足です。

　ベースとなる「WAVE MUJIN 10」の機能性を継承しつつ、街履きしやすいスタイルへとリメイクされています。ジャカードメッシュのアッパーに加え、GORE-TEX素材を採用することで、防水性と透湿性を両立している点が特徴です。

　アウトソールにはビブラムのメガグリップを搭載しており、乾いた路面だけでなく濡れた路面でも高いグリップ力を発揮。さらにミッドソールにはMIZUNO ENERZYを採用し、クッション性と反発性を確保しつつ、ミズノ独自のWAVE構造により安定感のある履き心地も実現しています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ウエーブムジン LS GTXの特徴

GORE-TEX搭載の高い防水透湿性

　GORE-TEX素材を採用し、雨の日でも水の侵入を防ぎつつ、内部のムレを逃がします。天候に左右されず快適に履けるため、日常使いからアウトドアまで幅広く対応します。

ビブラム「メガグリップ」による優れたグリップ力

　アウトソールにはビブラムのメガグリップを採用。濡れた路面や滑りやすい地面でもしっかりと地面を捉え、安心感のある歩行をサポートします。

ミズノ独自構造によるクッション性と安定性

　MIZUNO ENERZYとWAVE構造を組み合わせることで、クッション性と安定性を両立。長時間歩いても疲れにくく、街歩きから軽いトレイルまで快適に使えます。

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まとめ

　MIZUNOのウエーブムジン LS GTXのおすすめポイントは、天候を問わず使える「万能性」。雨の日や軽い雪の日でも安心して履けるため、通勤・通学から週末のアウトドアまでシームレスに対応できます。1足で用途を広くカバーできるため、靴の使い分けを減らしたい人に向いています。

　さらに、トレイル由来の高いクッション性と安定感は長時間歩行にも強く、疲れにくいのも魅力。見た目はライフスタイル寄りながら中身は本格仕様というバランスが絶妙で、機能性重視のスニーカーを求める人にとって有力な選択肢といえるでしょう。

　なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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■関連サイト

Amazonプライム会員がトクする一週間！

　Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

「Amazonプライムデー」を確認する！

 

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

ポイントアップキャンペーンにエントリー

　Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

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