Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第196回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
約930gの軽量マキタ充電式クリーナがお手頃11,664円に！手軽にサッと掃除できるコードレスモデル
2026年07月11日 21時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】マキタ「充電式クリーナ CL116DWI」をチェック！
マキタの「充電式クリーナ CL116DWI」がAmazonで割引対象。参考価格16,170円のところ、28％オフの11,664円で販売中（7月11日現在）。
掃除そのものよりも、面倒なのは掃除機を使うための準備だったりする。コードを引き出してコンセントにつなぎ、使い終われば片付ける。その一連の手間があるだけで、小さなゴミを見つけても「あとでいいか」と後回しになりがちだ。
手軽さを重視するなら、注目したいのがマキタの「充電式クリーナ CL116DWI」。約930gの軽量ボディを採用したコードレスのバッテリ内蔵式モデルで、必要なときにサッと使いやすい。
①軽量ボディ＆コードレス
約930gの軽量ボディを採用したコードレスクリーナ。Li-ion 10.8V・2.0Ahバッテリを本体に内蔵した充電式モデルで、充電器も付属する。1充電あたりの連続使用時間は約15分、吸込仕事率は標準21Wとなっている。
②使いたい時だけ素早くON/OFF
トリガスイッチ式を採用し、使いたい時だけ素早くON/OFFできるほか、バッテリ消費を低減。パイプロックボタンを備え、パイプを確実に固定できるほか、取り外しもボタンを押すだけで行なえる。充電・バッテリ切れお知らせLEDランプも搭載する。
③ゴミ捨ても簡単なカプセル式
集じん方法にはカプセル式を採用し、カプセル部をひねって外すだけでゴミ捨てが可能。集じん容量は560mLで、フロア・カーペットノズル仕様を採用するほか、サッシ（すきま）用ノズルも付属する。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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