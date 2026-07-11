台風時期の雨・泥はね対策に必携！靴・バッグ用防水スプレー「アメダス」｜Amazonプライムデー割引情報付き

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】コロンブス 防水・防汚スプレー「アメダス」をチェック！

コロンブスの防水・防汚スプレー「アメダス」がAmazonで割引対象。参考価格2,420円のところ、25％オフの1,818円で販売中。

台風による被害が頻繁に報じられる昨今、せっかく買った革靴やスニーカーが濡れてしまうとシミや汚れが気になる。特に白いスニーカーやバッグは、泥はね汚れも目立ちやすい。本格的な雨の季節を迎える前に、防水・防汚対策を済ませておきたい時期になってきた。

①長時間つづく撥水力

繊維1本1本をコーティングするフッ素系撥水・撥油剤を採用。KAKENによる撥水性試験では天然皮革で撥水度5級、布素材でも4級を取得しており、通勤や通学、急な雨の日の雨対策にも活用できる。

②雨ジミや泥はねをガード

雨だけでなく、泥はねや黒ずみ汚れが素材にしみ込みにくくなる防汚コートも特徴。汚れが付いても落としやすく、白スニーカーや革靴など汚れが気になるアイテムのケアにも使える。

③靴・バッグ・衣類まで対応

天然皮革や合成皮革、スエード、布、ナイロンなど幅広い素材に対応。スニーカーやビジネスシューズ、バッグ、ジャケット、傘などへ使用でき、この1本でまとめてケアできる。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！