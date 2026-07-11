Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第185回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
65型の大画面TV！ 動きの速いシーンもなめらか、倍速液晶REGZAが15万円台 【Amazonプライムデー】
2026年07月11日 10時50分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonタイムセール】REGZA 65インチ4Kテレビ「65E670R」をチェック！
REGZAの65インチ4Kテレビ「65E670R」がAmazonで160,000円で販売中。
参考価格220,000円から27%引きだが、実は以前は「参考価格200,000円から24％オフの151,100円」なので9000円の値上げ。とはいえ、大手量販店では22万円だったりなので、16万円ならそんなに悪くはないはず。
①65型・倍速液晶で観戦
65インチの4K液晶パネルを搭載。120Hz対応の倍速液晶により、スポーツ中継やアクションシーンなど動きの速い映像も滑らかに表示できる。サッカーのようにピッチ全体を映す競技とも相性が良く、大画面ならではの迫力ある映像を楽しめる。
②歓声まで楽しめる立体音響
Dolby Atmosに対応するほか、レグザ重低音立体音響システム Zを搭載。内蔵ウーファーによる重低音再生にも対応し、スタジアムの歓声や実況の臨場感をより豊かに楽しめる。映像だけでなく音にもこだわりたい人に注目の仕様だ。
③2画面表示や音声操作に対応
ダブルウィンドウ機能やレグザAIボイスナビゲーターに対応。2つの映像を同時に表示できるほか、音声による操作も利用できる。AirPlay 2にも対応しており、スマートフォンとの連携もしやすい。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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