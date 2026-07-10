ASUSの27型IPS液晶が12,300円！ “安いだけ”で終わらない120Hz仕様【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonスマイルセール】ASUS 27型モニター「VY279HGR Eye Care Monitor」をチェック！

ASUSの27型モニター「VY279HGR Eye Care Monitor」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格17,980円のところ、32％オフの12,300円で販売中。

①27型IPSパネルで広視野角表示

27インチのフルHD IPSパネルを採用し、1,677万色表示や178°の広視野角にも対応。動画や写真を大きめのディスプレイで表示しても、色味の変化を抑えながら見やすい映像を楽しめる。

②120Hz（OC）＋Adaptive-Sync搭載

120Hz（OC）のリフレッシュレートや1ms（MPRT）、Adaptive-Syncテクノロジーを搭載。動画視聴やブラウザ操作でも動きが滑らかで、動きの速いゲームでも残像感を抑えた表示を実現する。

③ブルーライト軽減＆抗菌加工採用

ASUSブルーライト軽減機能やフリッカーフリー技術に加え、ベゼルとホットキーには銀イオン抗菌加工も採用。普段使いを意識したEye Care仕様も特徴になっている。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！