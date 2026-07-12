空き缶をスッキリ圧縮！尾上製作所のあき缶潰し器『つぶすくん』が1,874円に！

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】尾上製作所 あき缶潰し器「つぶすくん」をチェック！

尾上製作所のあき缶潰し器「つぶすくん」がAmazonでタイムセールとして割引対象に。参考価格2,644円のところ、29％オフの1,874円で販売中（７月１２日現在）。

缶飲料や炭酸水をよく飲む家庭だと、気付けば空き缶やペットボトルがゴミ箱を圧迫していることがある。回収日まで保管しておくと意外とかさばり、置き場所に困ることも少なくない。そんな悩みに向けた用途特化型のアイテムが、尾上製作所のあき缶潰し器「つぶすくん」。空き缶やペットボトルを圧縮し、保管時の“かさ”を抑えられるのが特徴だ。

①缶やペットボトルの“かさ”を圧縮

この商品の最大の特徴は、空き缶やペットボトルを圧縮して保管時の体積を抑えられること。資源ゴミがかさばりやすい家庭でも活躍し、回収日までの保管スペースを少しでも確保したいときに便利だ。

②スプレー缶の穴あけにも対応

空き缶やペットボトルの圧縮だけでなく、スプレー缶のガス抜き用穴あけ機能を備えるのも特徴。使い切ったスプレー缶に穴を開けられるため、処分前の作業にも利用できる。なお、スプレー缶はガス抜き用の穴あけのみで、缶自体を潰すことはできない。

③シンプル構造で扱いやすい

スプリングを備え、使用後は持ち上がる構造を採用。本体は板厚2.5mmのスチール製で、重量は約2.3kg。シンプルな仕組みながら、繰り返し使いやすいよう工夫されている。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！