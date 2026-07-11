144Hz対応！Dell 23.8インチIPSモニター『SE2426H』が11,980円／3年交換保証で安心

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】Dell 23.8型IPSモニター「SE2426H」をチェック！

Dellの23.8型IPSモニター「SE2426H」がAmazonタイムセール対象。参考価格14,980円のところ、20％オフの11,980円で販売中（７月１１日現在）。

以前は高リフレッシュレート対応といえばゲーミングモニターの定番機能だったが、最近は普段使いモデルにも広がりつつある。作業や動画視聴でも滑らかな表示を求める人が増えたことで、モニター選びの基準も少しずつ変わってきた。同モデルも144Hz対応を備える。

①144Hzと1ms MPRTに対応

23.8型フルHD解像度のIPSパネルを採用。リフレッシュレート144Hzと1ms（MPRT）に対応し、クリアでちらつきの少ない表示を実現する。AMD FreeSyncにも対応し、ズレを抑えた映像表示が可能だ。

②TÜV認証と3年交換保証

TÜV Rheinlandの3つ星Eye Comfort認証を取得。有害なブルーライトの発生を低減しながら画質を維持する。3年交換保証にも対応しており、故障時には代替品を先に届ける良品先出しサービスを利用できる。

③IPSパネルとHDMI×2を搭載

178度/178度の広視野角に対応したIPSパネルを採用。デュアルHDMI端子を備え、PCやゲーム機など複数機器を接続できる。薄型ベゼルに加え、電源供給ユニットやケーブルホルダーも内蔵した省スペース設計だ。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！