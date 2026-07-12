約990gの軽さ！Ryzen 5の13.3型ノート「Pavilion Aero 13」が12万円台のチャンス【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】HP ノートパソコン「Pavilion Aero 13（A17X8PA-AAAA）」をチェック！

HPのノートパソコン「Pavilion Aero 13（A17X8PA-AAAA）」がAmazonプライムデーセールの対象に。過去価格157,880円のところ、18％オフの129,800円で販売中。

6月中旬には「参考価格176,000円から6％オフの164,800円」で販売あり。元価格が異なるので割引率はあまり参考にならないが、実際の販売価格もずいぶん下がっておりプライムデーセールならではの価格と言えるだろう。

モバイルノートは軽さが魅力だが、最近は1kg前後の軽量モデルになると20万円を超える製品も珍しくない。毎日持ち歩くなら軽い方がいいとは思うものの、そこまで予算をかけるのは悩ましいところだ。そんな中で気になるのが、約990gの軽量ボディを採用したHPの「Pavilion Aero 13」だ。

①約990gの軽量ボディとモバイル向け機能

約990gの軽量ボディを採用。500万画素IRカメラやWindows Hello顔認証も備え、外出先からのビデオ会議にも活用できる。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応する。

②Ryzen 5と16GBメモリを搭載

AMD Ryzen 5 8640Uプロセッサーと16GB LPDDR5xメモリ、512GB SSDを搭載。AIエンジンを内蔵したAMD Ryzenプロセッサを採用するほか、Copilotキーも備える。

③16:10液晶と充実した接続端子

13.3型WUXGA（1920×1200ドット）液晶を搭載。16:10アスペクト比の非光沢パネルを採用し、最大400ニトの明るさにも対応する。USB Type-C、USB Type-A、HDMIを装備する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8640U

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】13.3型 WUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶

【重量】約990g

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！