日本市場向けに46％小型化＆34％オフ！最新ルンバRoomba Plus 575 Comboが11万円台に 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonスマイルセール】ルンバ（Roomba）Plus 575 Combo ロボット ＋ AutoWash 充電ステーションをチェック！

アイロボットのロボット掃除機「ルンバ Plus 575 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」がAmazonスマイルセール対象。過去価格169,800円のところ、34％オフの112,400円中で販売中（７月１２日現在）。5月末には99,800円だったので、残念ながら過去最安値ではない。

ルンバ Plus 575 Comboでまず目を引くのが、日本向けに46％小型化した点だ。コンパクトな本体ながら、自動ゴミ収集やモップの温水洗浄・乾燥、洗剤自動投入にも対応する。

①日本向けに46％小型化

ルンバ Plus 575 Comboは、日本向けに46％小型化した本体が特徴。従来よりコンパクトになったことで、ソファやベッドの下などへ入り込みやすくなった。家具の下へ掃除機を差し込んだり、わざわざ動かしたりする手間も減らせる。

②ゴミ収集からモップ洗浄まで自動

充電ステーションがゴミを自動で回収するほか、モップの温水洗浄や温風乾燥にも対応。洗剤自動投入機能も備え、掃除が終わった後のメンテナンスに手間をかけたくない人にはうれしい構成だ。

③AIナビゲーション＆25,000Pa吸引

AI搭載ロボットが部屋の中を把握しながら清掃を行う。障害物を回避し、段差もスムーズに走破。さらに25,000Paの吸引力とSmartScrubによる2倍の水拭き能力を備え、ペットの毛やこびりついた汚れにも対応する。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！