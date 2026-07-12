Core 7 350＆16GBメモリの充実PC「ASUS Vivobook 15」が15万円台で登場！／Amazonプライムデーセール

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonプライムデーセール】ASUS ノートPC「Vivobook 15（Core 7 350）」をチェック！

ASUSのCore 7 350搭載15.6型ノートPC「Vivobook 15（X1504MA-C7165SIA）」がAmazonプライムデーセールに登場。参考価格179,800円のところ、16％オフの151,800円で販売中。

6月末のタイムセールでは159,800円だったため、お得度は上がっています！

ノートPCを選ぶときに悩ましいのが、どこを優先してどこを妥協するかだ。性能を重視すると価格が上がり、軽さを求めると構成が物足りなくなることもある。毎日使うものだからこそ、極端な特徴より全体のバランスを重視したくなる人も多いだろう。

ASUSの「Vivobook 15」は、そんな比較の中で気になる存在だ。Core 7や16GBメモリを搭載しながら、約1.7kgのボディやAIノイズキャンセリング機能も備えている。

①Core 7と16GBメモリの基本構成

Core 7 350と16GB DDR5-5600メモリ、512GB SSDを搭載するAmazon.co.jp限定モデル。NPU「Intel AI Boost（最大17TOPS）」も備えており、基本構成の充実度も特徴となっている。

②15.6型液晶と約1.7kgのバランス

15.6型フルHDのノングレア液晶を搭載。3辺狭額ベゼルや広視野角パネルを採用するほか、TÜV Rheinland認証を取得したアイケア機能によりブルーライトを低減する。重量は約1.7kgで、バッテリー駆動時間は最大約10.7時間（アイドル時）。

③AIノイズキャンセリングと入力環境

AIノイズキャンセリング機能やプライバシーシャッター付きWebカメラを搭載。さらにASUS ErgoSenseキーボードやテンキーも備える。USB Type-CやUSB Type-A、HDMIを搭載し、Wi-Fi 6とBluetooth 5.3にも対応する。

製品スペック

【CPU】Intel Core 7 350

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）ノングレア

【NPU】Intel AI Boost（最大17TOPS）

【重量】約1.7kg

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！