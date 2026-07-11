Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第173回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
スマホ専用テプラPRO SR-R2500Pが参考価格10,120円→6,324円に！
2026年07月11日 13時40分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】キングジム ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500Pをチェック！
キングジムのラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500PがAmazonで割引対象に（プライムデーセール対象ではなし）。参考価格10,120円のところ、38％オフの6,324円で販売中（7月11日現在）。
テプラというと、キーボード付きの大きな本体を使うイメージが強いが、「テプラ」PRO SR-R2500PはスマホとBluetooth接続して使う“スマホ専用”モデルだ。キーボードなしのコンパクト設計で、4〜18mm幅の「テプラ」PROテープに対応する。
収納ラベルや名前付けもスマホから作れるモデルで、以前のテプラを知っていると印象はかなり違って見えるはずだ。
①キーボードなしで、かなりスッキリした形
SR-R2500PはスマホとBluetooth接続して使うモデルなので、本体にキーボードを備えていない。サイズは約54×134×145mm、重さは約420g。昔ながらのテプラを想像すると、かなり印象が違う。棚や引き出しにも収めやすいサイズ感だ。
②収納ラベルから名前付けまで使いやすい
対応するのは4〜18mm幅の「テプラ」PROテープ。収納ケースや調味料ラベル、子どもの持ち物など、家庭用としては使いやすい幅がそろっている。最大印刷可能幅は13.5mmで、大きな掲示用というより日常向けのモデルだ。
③電池式なので、使う場所を選びにくい
電源は単3形乾電池6本、または充電式ニッケル水素電池6本。ACアダプターには対応していないが、コードなしで使えるので、リビングやキッチンへ持っていきやすい。テープと電池は別売。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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