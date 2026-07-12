Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第171回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
長靴より格上、スニーカーより確実！ノースフェイスの防水モカシンが1.5万円台
2026年07月12日 10時30分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
雨の日も“ちゃんと見える靴”がいい
Decade GORE-TEX Moccasinが1.5万円！
ザ・ノース・フェイスのDecade GORE-TEX Moccasinが、Amazonにて過去価格15,980円から5%引きの15,207円で販売されています（7月12日現在）！
Decade GORE-TEX Moccasinは、見た目こそ落ち着いたモカシンですが、中身はかなり本気です。GORE-TEXメンブレンを採用した防水カジュアルシューズで、雨の日でも足元を守ってくれるのが大きな魅力。いかにもアウトドアです……という顔をしすぎていないので、普段の服にと合わせやすいのがえらいところです。
アッパーには、天然皮革のような質感を持つ人工皮革「AIRY」を採用。さらに厚みのあるEVAミッドソールでクッション性を高め、ヒールスタビライザーで歩行時の安定感にも配慮されています。防水、歩きやすさ、街で浮かないデザイン。この3つをまとめて持ってくる、抜かりのないシューズです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Decade GORE-TEX Moccasinの特徴
GORE-TEX搭載で、雨の日も頼れる
防水透湿性に優れたGORE-TEXメンブレンを採用しているため、雨の侵入を抑えつつ、靴内の蒸れにも配慮されています。「濡れにくいのに、蒸れにくい」街履き用モカシンです。
モカシン顔だから、街で履きやすい
アウトドア感を前面に出しすぎず、落ち着いたモカシンデザインなのがポイント。スニーカーに詳しくなくても合わせやすく、デニムやチノパン、ゆるめのパンツにも自然になじみます。
クッション性と安定感もちゃんとある
厚みのあるEVAミッドソールでクッション性を高め、ヒールスタビライザーで歩行時の安定性にも配慮。張り替え可能なアウトソールは、リサイクルラバーを含有したヴィブラムエコステップを使用しています。
まとめ：濡れにくい、蒸れにくい、合わせやすい
おすすめしたいのは、「雨の日用の靴を買うぞ」と思っても、長靴やゴツいアウトドアシューズにはちょっと抵抗がある人です。Decade GORE-TEX Moccasinなら、見た目は落ち着いたカジュアル靴なので、通勤、街歩き、旅行、休日の買い物まで使いやすい。雨の日にだけ使う特別装備ではなく、“晴れていても普通に履ける雨対応靴”なのです。
さらにアウトソールにはリサイクルラバーを含むVibram ECO STEPを採用し、ラバー張り替えにも対応するなど、長く履くことも考えられています。安い靴を雨の日に履きつぶすのも手ですが、どうせなら「濡れにくい」「歩きやすい」「見た目も大人っぽい」をまとめて解決したいところ。足元の悩みを一気に片づける、なかなか気の利いた一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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